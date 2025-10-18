Weitere Wege und weniger Sport für Meringer Schüler

Für die Schülerinnen und Schüler des Meringer Gymnasiums fällt der Sportunterricht in diesem Schuljahr bislang deutlich kürzer aus – wenn er überhaupt stattfindet. Von den üblichen 90 Minuten bleibt zum Teil nur die Hälfte übrig. Der Grund: Die Ambérieu-Turnhalle, die neben dem Gymnasium auch die Realschule für den Sportunterricht nutzt, ist nach dem Wasserschaden in den Sommerferien für die nächsten Monate gesperrt. Alternativen in Mering sind rar. Und so müssen die Schülerinnen und Schüler zum Teil bis nach Kissing oder Friedberg mit dem Bus fahren.

Am Gymnasium finden in einer Woche 86 Stunden Sport statt, davon normalerweise 60 in der Ambérieu-Turnhalle, sagt Schulleiter Josef Maisch. Für drei Viertel dieser Stunden hat die Schule einen Ersatz. „Das ist gar nicht schlecht angesichts der düsteren Aussichten“, findet Maisch. Den größten Teil dieser Stunden deckt die Paartalhalle in Kissing ab, außerdem steht die Eduard-Ettensberger-Halle teilweise zur Verfügung. Der restliche Sportunterricht wird auf die TSV-Halle in Friedberg, das Hallenbad in Augsburg-Haunstetten, die Halle der Realschule Friedberg, das Vereinsheim des SV Mering sowie die Eishalle in Haunstetten verteilt.

Sperrung der Ambérieu-Turnhalle: 45 statt 90 Minuten Sport

In die Sportstätten nach Kissing und Friedberg werden die Schülerinnen und Schüler mit dem Bus gebracht. Nach Kissing sind es etwa zehn Minuten, nach Friedberg 20, hinzu kommt die Ein- und Ausstiegszeit. Für die An- und Rückfahrt müssen die Pausen herhalten. Am Ende bleibt zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde Sport, sagt Maisch. „Es ist natürlich Mist, dass die Halle ausfällt“, betont er. „Aber wir bekommen es besser kompensiert als befürchtet.“

Der Sportunterricht fällt durch die Sperrung der Ambérieu-Turnhalle nicht nur kürzer aus, die Lehrerinnen und Lehrer müssen ihn auch inhaltlich anpassen. Die Ersatzräume wie der Gymnastikraum des TV Mering oder der Mehrzweckraum des neuen Vereinsheims sind kleiner. „Da können wir nicht Volleyball spielen, dafür ist die Decke zu niedrig“, sagt Maisch. Den Mehrzweckraum könne man allerdings gut für Gymnastik und Tanz nutzen. „Das hilft uns über den aktuellen Notstand“, betont der Schulleiter, der sich ausdrücklich bei den Meringer Vereinen für deren Unterstützung bedankt.

Wie die Stunden vertreten werden, entscheiden die Lehrer

Die Stunden, für die das Gymnasium keine Ersatzhalle hat, das sind 14 Stunden pro Woche, werden vertreten. Manche Lehrer gehen mit der Klasse spazieren, andere machen Bewegungsspiele oder nutzen die Zeit für die Verfassungsviertelstunde. Auch andere Fächer können unterrichtet werden. Wie die Stunde vertreten wird, bleibe den Sportlehrerinnen und -lehrern überlassen, sagt Maisch. Zu den Zeiten, in denen keine Ersatzhalle verfügbar ist, rotieren die Klassen durch, sodass alle mal Sport haben.

Icon vergrößern Die Ambérieu-Turnhalle in Mering ist nach einem Wasserschaden gesperrt. Foto: Jonathan Lyne Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Ambérieu-Turnhalle in Mering ist nach einem Wasserschaden gesperrt. Foto: Jonathan Lyne

In den Sommerferien stand plötzlich der komplette Boden der Ambérieu-Turnhalle unter Wasser. Nach Angaben des Landratsamtes (die Ambérieu-Turnhalle gehört dem Landkreis Aichach-Friedberg) hatte eine geplatzte Wasserleitung die Überschwemmung verursacht, mutmaßlich aufgrund eines Fehlers in der Installation. Dabei drang Wasser in den erst frisch renovierten Boden ein. Bis zum Start des Schuljahres war unklar, wo der Sportunterricht stattfinden kann.

Warum die Sperrung die Meringer Realschule weniger hart trifft

Neben dem Gymnasium und dem SV Mering, der die Ambérieu-Turnhalle normalerweise mit mehreren Sparten nutzt, ist auch die Realschule von der Sperrung betroffen. Im Vergleich zum Gymnasium trifft diese die Realschule allerdings weniger hart, berichtet Schulleiter Andreas Pimpl. Der Grund: Die Realschule hat auch unter normalen Umständen sowohl die Ambérieu-Turnhalle als auch die Eduard-Ettensberger-Halle gebucht. Eine für die Mädchen, eine für die Jungs. Die Stunden, die in der Ambérieu-Turnhalle stattgefunden hätten, werden nun vor allem durch die Paartalhalle abgedeckt. Die restlichen Stunden finden im neuen MSV-Sportheim – und in einem Meringer Fitnessstudio.

„Es fällt nichts aus“, betont Pimpl, der zufrieden mit der aktuellen Lösung ist. „Das Gymnasium trifft es deutlich härter.“ Durch die Busfahrten nach Kissing fällt auch der Sportunterricht an der Realschule kürzer aus als üblich. Eine halbe Stunde Unterricht gehe durch die Hin- und Rückfahrt verloren, sagt Pimpl. Auch bei den Realschülerinnen und -schülern fällt die Pause der Fahrt zum Opfer – schließlich müssen sie sich auch noch umziehen.

Für die Schülerinnen und Schüler wird sich die aktuelle Situation so bald nicht ändern. Wie lange die Ambérieu-Turnhalle noch gesperrt bleiben wird, ist unklar. Maisch und Pimpl gehen allerdings davon aus, dass ihre Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall bis zum Halbjahr weitere Wege für den Sportunterricht auf sich nehmen müssen.