Sperrung des Kreisverkehrs in Mering liegt auf Eis

Eigentlich hätte der Kreisverkehr in der Augsburger Straße in Mering ab Montag komplett gesperrt werden sollen. Hintergrund ist der Glasfaserausbau in der Marktgemeinde. Nach heftigen Diskussionen zur Sperrung wurden die Pläne zur Sperrung vorerst verworfen. Wie es nun weitergeht, ist aktuell noch unklar. Wie die Marktgemeinde auf Nachfrage mitteilt, liegt das Thema aktuell bei der ausführenden Firma. Neue Informationen dazu wird es voraussichtlich in den nächsten Tagen geben.

Grund für die Kritik an der geplanten Sperrung waren die Einschränkungen für Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch Landwirte, die das Vorhaben nach sich gezogen hätte. (AZ)