Baustelle in der Ortsmitte läuft noch bis 9. Mai

Die Baustelle in der Meringer Ortsmitte zieht sich in die Länge. Nun aber nimmt sie Fahrt auf, wie Bürgermeister Florian Mayer unserer Redaktion mitteilte.

Von Seiten der ausführenden Baufirma Leonhard Weiß war laut Mayer ursprünglich avisiert, dass nach der Winterpause die Hauptstraße binnen einer Woche fertiggestellt wird und anschließend je zwei Wochen für die Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße und die Herzog-Wilhelm-Straße benötigt werden. Der Zeitplan für die Hauptstraße konnte noch eingehalten werden.

Baustelle in Mering: Baufirma kann Zeitplan nicht einhalten

Nach fünf Wochen Bauzeit alleine für die Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße sei aber absehbar gewesen, dass dies bei weitem nicht ausreichen wird. Die Baufirma gab laut Mayer zu, dass der Bauzeitenplan hier zu optimistisch gewesen war. Nach mehrmaligen Drängen seitens der Gemeinde habe diese Woche ein Gespräch stattgefunden, in dem der Verwaltung ein aktualisierter Bauzeitenplan vorgelegt wurde. Dieser lautet wie folgt:

Mittlerweile wird die Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße gepflastert. Aufgrund der Trocknung des Klebers zwischen dem Pflaster im Straßenbereich soll die Verkehrsfreigabe der Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße bis Ostern, also am 17. April erfolgen. Bis zu diesem Wochenende sollen die Pflasterarbeiten dort fertiggestellt werden, so dass dann aufgrund Vorarbeiten und Doppelsperrung in dieser Woche ab Beginn der Osterferien im Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße gearbeitet wird.

Ortsmitte in Mering: Bauarbeiten enden am 9. Mai

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme inklusive Möblierung und Bepflanzung ist für den 9. Mai geplant. Mayer sagt dazu: „Trotz der einen oder anderen Verzögerung innerhalb der Baumaßnahme in Bezug auf einzelne Bestandteile muss man sagen, dass ordentlich gearbeitet wurde und die Gesamtmaßnahme trotz zusätzlicher Herausforderungen im Zeitplan liegt.“ Die Gesamtfertigstellung war für Mai 2025 vorgesehen.

Die Einweihungsfeier der neuen Ortsmitte ist für Samstag und Sonntag, 24. und 25. Mai geplant. Am Samstag findet die Einweihungsfeier mit einem bunten Rahmenprogramm statt, am Sonntag der Maimarkt mit zusätzlichen Attraktionen. (AZ)