Start am 23. Juni: A8-Autobahnbrücke muss saniert werden – mit Sperrungen im Sommer

Die A8-Autobahnbrücke bei der Ausfahrt Dasing hat offensichtlich schon einige Jahre auf dem Buckel und muss sich jetzt einer größeren Instandsetzung unterziehen. Grund dafür ist der Mittelpfeiler des 1987 errichteten Bauwerks. Dieser wies bei einer der drei jährlichen Kontrollen erhebliche Mängel bei der betonierten Außenhaut auf, was für die Betreiber der Autobahnplus A8 GmbH aber ein vorhersehbarer Schaden war: „Das ist eine ganz normale Alterserscheinung bei Brücken dieser Art. Es besteht weder Einsturzgefahr noch irgendein anderes Sicherheitsrisiko“, sagt Emin Sentürk, Leiter des Erhaltungsmanagements bei Autobahnplus.

Brücke an A8 bei Dasing: Von Salz-Chloriden angegriffene Bausubstanz wird erneuert

Trotzdem ist laut Sentürk nun ein zügiges Eingreifen notwendig, um größere Probleme zu vermeiden. Denn dem Pfeiler geht es momentan an die Substanz. „Durch das ständige Salzstreuen im Winter, kommen sogenannte Chloride in die äußere Betonschicht, welche sich Richtung Kern fressen. Gelangen diese dann mehr als vier Zentimeter ins Innere der Autobahnstütze, wird der Stahl angegriffen und das gilt es natürlich zu vermeiden“, erklärt der Ingenieur. Als Maßnahme werden deshalb nun zwei bis drei Zentimeter des chloridbelasteten Betons abgetragen und dann wieder neu aufgetragen.

Icon Vergrößern Über die Jahre frisst sich das Salz in den Beton des Mittelpfeilers und kann bis zum Baustahl vordringen. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Über die Jahre frisst sich das Salz in den Beton des Mittelpfeilers und kann bis zum Baustahl vordringen. Foto: Erich Echter

Bei den Arbeiten handele es sich um eine Vorsorgemaßnahme und es müsse auch niemand befürchten, dass die anderen beiden Pfeiler an den Außenseiten auch bald zu Patienten werden, versichert er. Aus dem einfachen Grund, da diese dem Salz kaum ausgesetzt sind und daher die Bausubstanz nicht leide, so Sentürk weiter. Ähnliche Instandsetzungen hat die Autobahnplus im Übrigen an der B2- und der B17-Brücke im Bereich Augsburg in den letzten Jahren durchgeführt.

Nach wie vor drei offene Spuren pro Fahrbahn und keine Sperrung der Ausfahrt

Die zu erwartenden Verkehrseinschränkungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A8 und B300 halten sich dabei in Grenzen. Für die Einrichtung der Baustelle wird es zwischen dem 23. und 25. Juni eine nächtliche Sperre von 20 Uhr bis 5 Uhr auf zwei Fahrspuren geben, für den Baustellenrückbau von 21. bis 25. Juli gilt dasselbe. Im Zeitraum dazwischen wird zwei Wochen lang an dem Mittelpfeiler gearbeitet. Für einen reibungslosen Verkehrsfluss sorgt dann die Tatsache, dass durch das Ausweichen auf den Standstreifen alle drei Fahrspuren in beiden Richtungen permanent voll befahrbar sind. Auch die Ausfahrt Dasing und der Anschluss an die B300 wird nicht gesperrt sein.