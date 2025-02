Erwachsene spielen einen ganzen Abend lang in der Kissinger Bücherei

Lachende Stimmen, konzentriertes Grübeln und ausgelassene Jubelschreie erfüllen den Raum in der Gemeindebücherei Kissing. Etwa 35 Erwachsene – von 18 bis 80 Jahren - genießen die Atmosphäre, bei der sich an den Tischen wilde Duelle und strategische Meisterwerke entfalten. Klassiker wie „Die Siedler von Catan“ und „Carcassonne“ finden ebenso begeisterte Spielerinnen und Spieler wie Spieleneuheiten.

Bei den Spielen, die auf den Tischen bereitstehen, ist für jeden etwas dabei. Am ersten Tisch liegt gleich „Concept“, welches für den Preis „Spiel des Jahres 2014“ nominiert war. Das Spiel, das sich mit der Kommunikation mittels der mehr als 100 Piktogramme befasst, ist gleich von mehreren Gästen umringt. Am Tisch daneben liegt „7 Wonders“. Das Spiel ist mit mehr als 30 internationalen Auszeichnungen ein Muss unter den modernen Brettspielen. In nur 30 Minuten baut man hier eine antike Stadt auf.

Heiß begehrt an diesem Abend ist auch das kreative Ratespiel „Pictures“. Bei dem Spiel geht es darum, dass Spieler ein vorgegebenes Bild nachstellen und andere dieses erraten müssen. Stephan soll beispielsweise mit Bauklötzen den Begriff „Lippenstift“ darstellen. Ob es ihm gelingt?

Spiele-Neuheiten kommen in Kissing zum Zug

Petra und Bernd Ostermair aus Kissing lassen sich von Bibliothekarin Manuela Mack das Spiel „Cascadia“ erklären. „Wir haben das zu Weihnachten geschenkt bekommen, aber nie gespielt“, sagt Petra. Die Eheleute sind richtig begeistert. „Das werden wir jetzt auch zu Hause bestimmt öfter spielen“, freut sich auch Bernd.

„Das Spiel wurde 2022 als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Durch Zusammenfügen verschiedener Plättchen erstellt jeder Spieler ein eigenes Ökosystem“, sagt Mack. Auch sie beteiligt sich am Spiel und verrät mit einem Augenzwinkern: „Hier, im Nordwesten Amerikas, kreisen Bussarde in den Lüften, treten Bären paarweise auf und Füchse streifen umher. Und natürlich dürfen auch die Lachse nicht fehlen…“.

Auch Spiele-Neuheiten werden von den Büchereimitarbeiterinnen Birgit Franz, Andrea Becker und Claudia Bartl erklärt. Die Frauen sind in puncto Spiele echte Koryphäen. Die Spielebeschreibungen kennen sie aus dem Effeff. „Wir spielen auch daheim in unserer Familie viel“, sagen sie unisono. Momentan sind Spieleabende hoch im Kurs. Gesellschaftsspiele fördern die Gemeinschaft und natürlich die Kreativität.

Ein Brettspiel kommt aus Blumenthal

In der Bücherei Kissing legen derweil die Büchereimitarbeiterinnen den Besucherinnen und Besuchern „Das kleine TAC“ ans Herz. TAC ist eine brisante Mischung aus Strategie, Taktik und Zufall. Das Besondere: Es kommt aus Blumenthal. Geschäftsführer Karl Wenning „erfand“ das Brettspiel im Familienkreis. Auf den ersten Blick mag „TAC“ vielleicht an „Mensch ärgere Dich nicht“ erinnern, nur ist es viel edler mit dem massiven Holzbrett. Und auf diesem ist die „Blume des Lebens“ zu sehen, was ja wieder an Blumenthal erinnert.

Besonders faszinierend ist das Miteinander: Fremde werden zu Mitspielern, Mitspielerinnen zu Verbündeten – oder zu erbitterten Konkurrenten, wenn das Spiel es verlangt. Doch am Ende steht stets der gemeinsame Spaß im Vordergrund. Die leckeren Knabbereien und Getränke tun das Übrige.

Vom Puzzle bis hin zum Kartenspiel ist an diesem Abend für Groß und Klein sicher das Richtige dabei. Ein Pärchen hat sich zum Schach-Tisch zurückgezogen und ist ganz vertieft in das „Spiel der Könige“. Die Gemeindebücherei Kissing ist hochzufrieden mit der riesigen Resonanz und freut sich bereits auf die nächste Ausgabe der Spieletage. Wer einmal dabei war, weiß: Dieser Abend war mehr als nur ein Spieleabend – er war ein Erlebnis.