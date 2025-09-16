Mitmachaktionen beim Spielefest in Mering

Spiel und Spaß, das wird es am Samstag, 20. September, beim Spielefest auf dem Freizeitgelände am Badanger geben. Von 14 bis 18 Uhr sind verschiedenen Aktionen, Aufführungen und jede Menge Mitmachangebote für Kinder geboten.

Viele Meringer Vereine sind beim Weltkindertag aktiv

Bereits zum 27. Mal hat sich das Organisationsteam um Jörg und Barbara Häberle wieder viel einfallen lassen. Der Tag begeistert nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Besucher. Viele Meringer Vereine sind auch diesmal wieder dabei.

„Es gibt ein Bühnenprogramm sowie ein attraktives und abwechslungsreiches Mitmachprogramm, bei dem man sich kreativ oder sportlich betätigen kann“, sagt Jessica Bader vom Spielefestteam. Spielen, basteln, werken und herumtoben verbindet Generationen und Geschlechter, Nationalitäten und Kulturen, Behinderte und Nichtbehinderte, Mensch und Natur. Das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe ist ein elementares Kinderrecht, denn auf die Kinder kommt es an!

Unterstützt werden die Organisatoren Barbara und Jörg Häberle mit dem WEKI-Organisationsteam auch von der Marktgemeinde Mering. Zudem sind Ehrenamtliche aus über 30 Organisationen und Vereinen sowie Privatpersonen an diesem Ereignis beteiligt.

Veranstalter hoffen auf gutes Wetter

Alles hat einen Sinn und der liegt in dem Schutz und der Förderung der Kinder. Es entstand die UN-Kinderrechtskonvention über die Rechte der Kinder, die 1989 beschlossen wurde. Somit ist dann auch die Idee entstanden, mit einem großen Spielfest den Weltkindertag in Mering zu feiern. Unter dem Motto „Auf die Kinder kommt es an!“ wird die Werbetrommel für eine gute Sache gerührt: Einerseits möchten sich alle beteiligten Organisationen, Vereine und Initiativen bei den Kindern und Jugendlichen mit einem bunten Programm vorstellen, andererseits wollen sie für die Beachtung der Interessen von Kindern und Jugendlichen und für eine stärkere Beteiligung auf kommunaler Ebene werben. Seit 1996 findet in Mering das Spielefest statt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher auch aus den Nachbargemeinden an. Die damalige Jugendbeauftragte Marita Rach-Wiegel hatte die Idee für das von Anfang an sehr beliebte Spielefest und Jörg und Barbara Häberle organisierten es seitdem jedes Jahr mit viel Enthusiasmus.

„Ohne ehrenamtliches Engagement ist so ein großes Fest nicht zu realisieren“, sagt Bader. Deshalb spricht sie, stellvertretend für das Orgateam, ein Dankeschön an alle Aktiven aus. „Sie tragen mit viel Kreativität und Freude zum Gelingen bei.“ Über Kuchenspenden für das Bistro freut sich das Orgateam. Abgabe der Kuchen ist ab 8 Uhr bis 15 Uhr möglich. Bei schlechtem Wetter wird das Kinderfest um eine Woche auf Samstag, 27. September, von 14 bis 18 Uhr. (AZ)