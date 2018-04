vor 20 Min.

Der Verein zählt nun 80 Mitglieder

RSC Mering eröffnet die Saison

Mit der Sommerzeit beginnt für die Radsportfreunde des RSC Mering wieder die schönste Zeit des Jahres. Denn von nun an können sich die Rennradler wieder zum „Feierabend-Radtraining“ am Dienstag und Donnerstag treffen. Mittlerweile ist der Verein, der 2007 aus der Taufe gehoben worden war, auf 80 Mitglieder angewachsen und die Angebote sind so vielfältig, dass für jeden etwas dabei sein sollte. Um Triathleten, Lizenzsportler, Marathonfahrer und dem Tourenfahrer ein ansprechendes Training anbieten zu können, fahren die Meringer am Dienstag und Donnerstag in drei aufgeteilten Gruppen.

Eine der beliebtesten ist die „Masters-Gruppe“, bei welcher man bei einer entspannten Radrunde den Feierabend ausklingen lassen kann. Das ist somit für Einsteiger sicher die perfekte Wahl.

Für die trainierten Sportler bietet sich die „Jedermann-Gruppe“ an. Hier werden in den Sommermonaten bis zu 100 Kilometer gefahren, auch wenn der Spaß am gemeinschaftlichen Rennradfahren im Vordergrund steht.

Wer sich für das RSC-Vereinstraining interessiert, ist zum Mitmachen und Ausprobieren eingeladen. Auch Damen sind natürlich gerne gesehen.

Die Gruppen starten ab dem 10. April jeweils am Dienstag und Donnerstag um 18.15 Uhr bei Tonis Radleck in Mering.

Für all jene, die nur am Wochenende Zeit zum Rennradfahren finden, bietet der Verein erstmals gemeinsame Touren und Ausfahrten an. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat treffen sich die Fahrer um 10 Uhr bei Tonis Radleck, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen.

über die weiteren Aktivitäten des Radsportclubs sind auf der Homepage www.rsc-mering.de und auf Facebook zu finden.

