Von Domenico Giannino

Friedberg/Kissing Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die heimischen nun wieder weiter mit der Saison, wobei die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg kurzfristig doch wieder aussetzen müssen.

Kissinger SC Am Sonntag geht es für die Kissinger Damen in der Landesliga Süd mit dem Derby gegen den TSV Aichach weiter. In der Paartalhalle beginnt die Partie des Dritten gegen den Letzten ab 15 Uhr. Aichach steht ohne jeden Zähler am Ende des Klassements. Die Aichacherinnen können den Abstieg schon gar nicht mehr verhindern, da sie in der extrem ausgeglichenen Liga nur eine von zwei Mannschaften sind, die überhaupt ein negatives Punktekonto aufweisen. Kissing hat zwar eine positive Bilanz bei noch sieben zu absolvierenden Begegnungen. Aber die KSC-Handballerinnen können sich in der ausgeglichenen Liga keinesfalls zurücklehnen. Da der Bayerische Handballverband (BHV) plant, dass zusätzliche Mannschaften absteigen müssen, ist angesichts der Tabellensituation selbst der Tabellenführer noch mit in der Verlosung. Momentan haben fünf der ersten sieben Teams in der Süd-Staffel sieben Minuspunkte auf dem Konto, die anderen beiden haben deren acht. Nur die unterschiedliche Anzahl der absolvierten Spiele trennt die Mannschaften.

Das bedeutet für den KSC: Siegen ist beinahe schon Pflicht, denn Aichach ist als abgeschlagener Letzter ohne jeden Pluspunkt sicherlich der klare Außenseiter. Das Hinspiel in Aichach gewann Kissing deutlich mit 34:21. Dennoch sollten die Gastgeberinnen das Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn bei den KSC-Handballerinnen fehlen aufgrund von Verletzungen mehrere weiterhin einige Stammkräfte. Kissing muss also erneut auf die Jugend setzen und sich am Sonntag mit einem Kader fast ohne Auswechselspieler begnügen. Hinzu kommt, dass die Aichacherinnen am vergangenen Spieltag gegen den HCD Gröbenzell beim 27:28 beinahe die ersten Zähler eingefahren hat. Das gibt den Gästen Mut, wie auch deren Trainer Thomas Wonnenberg betont: „Das war durchaus positiv", urteilt der Coach und hofft darauf, dass die Mannschaft an diese Leistung anknüpfen kann. Die Kissingerinnen hat der Aichacher Coach per Video studiert: „In der Abwehr ist Kissing sehr diszipliniert, der Angriff ist solide."

Die KSC-Handballabteilung hat gleich einen Doppelspieltag, denn die Bezirksoberliga-Männer empfangen am Sonntag ab 17 Uhr den TSV Haunstetten II zum Derby. Kissing ist als Vorletzter der klare Außenseiter gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel im Oktober endete sehr torarm. Die Augsburger setzten sich mit 20:14 durch.

TSV Friedberg Die Bayernliga-Handballer aus der Herzogstadt befinden sich im Aufwärtstrend. Erst gab es ein Unentschieden in Haunstetten und dann einen überraschenden Erfolg gegen Waldbüttelbrunn. Diesen positiven Lauf hätte das Team von Trainer Andreas Dittiger gerne auch am Sonntag beim Gastspiel in Lohr fortgeführt. Doch daraus wird nun nichts, denn die Unterfranken sagten das Spiel ab. Grund sind mehrere Corona-Infektionen innerhalb der Mannschaft. Wann die Partie nachgeholt wird, steht aktuell noch nicht fest.