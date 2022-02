Friedberg/Gersthofen Für die Rhythmischen Sportgymnastinnen ging nun eine lange Durststrecke zu Ende. Seit ehr als zwei Jahren Pause stand mit der Gaumeisterschaft in Gersthofen endlich wieder ein Wettkampf statt. Ausrichter war der TV Augsburg. Mit dabei waren auch drei Turnerinnen des TSV Friedberg.

Besonders in zwei Wettkampfklassen brillierten die Mädchen des TSV Friedberg unter ihrer Trainerin Sylvia Basch. Im Umgang mit Reifen, Keulen und Ball waren die Friedbergerinnen kaum zu übertreffen und zeigten mit jedem Handgerät neben den kunstvoll fließenden und sicheren Übergängen, die extreme Beweglichkeit, die eine Gymnastin auszeichnet.

In der Schülerwettkampfklasse zehn bis zwölf Jahre gingen Hanna Kölbl und Jana Deibel für den TSV Friedberg an den Start. Auf dem Programm standen für beide eine Übung ohne Handgerät, eine Keulen- und eine Reifenübung. In graziöser Haltung und sicherer Ausführung sicherte sich Deibel unter acht Gymnastinnen den ersten Platz. Hanna Kölbl wurde Siebte.

In der Juniorenwettkampfklasse (13 – 15 Jahre) glänzte Luzie-Riva Lampe (Jahrgang 2009) mit schwierigen und ausdrucksstark präsentierten Übungen. Mit den drei Handgeräten Keulen, Reifen und Ball holte sich die Kissingerin mit der Tageshöchstnote aller teilnehmenden Wettkampfklassen den Titel.

Am Sonntag geht es für die Friedberger Sportgymnastinnen dann bereits gleich weiter mit den schwäbischen Bezirksmeisterschaften in Gersthofen. Dort werden erneut alle drei Friedbergerinnen starten und versuchen, sich für den Bayern-Cup am 12. und 13. März zu qualifizieren. (wm-)