1:1 in Aystetten: Stätzling jubelt in der Nachspielzeit

Erst in der Nachspielzeit rettete der FC Stätzling nach halbstündiger Überzahl gegen Cosmos Aystetten noch einen Punkt. Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Ahmeti zum 1:1. Der FCS kam nicht gut in die Partie, bereits nach wenigen Minuten musste Torwart Fabian Rosner einen Rückstand verhindern. In der zehnten Minute war er allerdings machtlos, als Kempf nahezu ungehindert einen Eckball per Kopf zum 1:0 für die Gastgeber versenkte. Zu allem Überfluss musste Verteidiger Daniel Hadwiger schon nach 19 Minuten das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen.

