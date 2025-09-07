Icon Menü
Landesliga

1:1 in Aystetten: Stätzling jubelt in der Nachspielzeit

Lange läuft der FC Stätzling beim SV Cosmos Aystetten einem Rückstand hinterher. Erst kurz vor Schluss gleicht der eingewechselte Ahmeti doch noch aus.
    • |
    • |
    • |
    Der FC Stätzling (rechts Daniel Hadwiger) glich beim SV Cosmos Aystetten in der Nachspielzeit aus.
    Der FC Stätzling (rechts Daniel Hadwiger) glich beim SV Cosmos Aystetten in der Nachspielzeit aus. Foto: Oliver Reiser

    Erst in der Nachspielzeit rettete der FC Stätzling nach halbstündiger Überzahl gegen Cosmos Aystetten noch einen Punkt. Kurz vor Schluss traf der eingewechselte Ahmeti zum 1:1. Der FCS kam nicht gut in die Partie, bereits nach wenigen Minuten musste Torwart Fabian Rosner einen Rückstand verhindern. In der zehnten Minute war er allerdings machtlos, als Kempf nahezu ungehindert einen Eckball per Kopf zum 1:0 für die Gastgeber versenkte. Zu allem Überfluss musste Verteidiger Daniel Hadwiger schon nach 19 Minuten das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen.

