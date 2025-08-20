100 Kilometer zum Mittwochabendspiel: Ecknach gastiert in Maihingen

Der VfL Ecknach ist in der Bezirksliga Nord weiter ungeschlagen und steht punktgleich mit dem TSV Haunstetten an der Tabellenspitze. Mit dem Remis zu Beginn und den mittlerweile vier Siegen in Folge, hat die Dreßler-Truppe mit bereits 13 Punkten nach fünf Spieltagen mehr Zähler auf dem Konto als nach der kompletten Hinrunde der zurückliegenden Saison (12). Dreßlers Assistent Vincent Aumiller freut sich ob des „überragenden“ Starts: „Wir machen es wirklich gut, können 90 Minuten hohes Tempo gehen und spielen sehr diszipliniert“, lobt der 39-Jährige die Mannschaft. Er möchte die Dinge gleichzeitig richtig eingeordnet wissen: „Momentan läuft es, dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass wir hier und da das Spielglück auf unserer Seite hatten“, gibt er zu bedenken. Dass Aumiller gerade jetzt versucht, die Sinne der Spieler zu schärfen, ist nicht verwunderlich, steht doch eine „knifflige Aufgabe“ an, wie er selbst es nennt.

