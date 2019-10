14-jährige Friedbergerin ist erfolgreich in der Luft und auf dem Wasser

Plus Phoenix Baumgardt zählt im Trampolinturnen zur bayerischen und beim Wasserski sogar zur deutschen Spitze. Welche Ziele sich der Teenager aus Friedberg setzt.

Wenn man sie so auf dem Trampolin springen sieht, wie sie sich in die Höhe katapultiert und dann ihre Salti und Schrauben dreht, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass Phoenix Baumgardt anfangs nicht allzu viel Spaß auf dem Sportgerät hatte. Doch als sie mit neun Jahren das erste Mal auf dem Trampolin stand, konnte sie auch noch nicht ahnen, wie erfolgreich sie einmal sein würde.

Trampolinturnerin aus Friedberg liebt den Höhenflug

Die 14-jährige Trampolinerin des TSV Friedberg ist mittlerweile Stammgast bei bayerischen Meisterschaften oder internationalen Turnieren wie beispielsweise dem Ostseepokal, bei dem sie in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal starten durfte. „Ich habe viel Spaß bei dem Sport und genieße das Fliegen. Ich liebe es, hoch in der Luft zu sein“, sagt die TSV-Turnerin und lächelt dabei fast verlegen. In bis zu sieben Metern Höhe ist der Teenager dabei unterwegs und er schwärmt dabei von einem „freien Gefühl“ und dem „Adrenalin-Kick, den mir die Wettkämpfe verschaffen“.

Drei Fragen an Phoenix Baumgardt 1 / 3 Zurück Vorwärts Wen möchtest Du gerne einmal kennenlernen oder treffen? „Ich bin ein riesen Fan von der Schauspielerin Millie Bobby Brown aus der Serie Stranger Things. Die kann gut schauspielern und singen, die würde ich wirklich gern mal treffen. Oder auch Ariana Grande. Die find ich auch super und war schon bei ihr auf einem Konzert.“

Mit welcher Sportart kannst Du gar nichts anfangen? „Ich bin kein Fan von Eishockey, weil man sich da verletzten kann.“

Womit kann man Dich so richtig auf die Palme bringen? „Wenn man mir vorwirft, ich würde etwas nur der Show wegen machen. Oder wenn man ungefragt meine Haare – ich hab so Korkenzieherlöckchen – anfasst. Das mag ich eigentlich gar nicht.“

Das alles war vor fünf Jahren, als sie beim TSV Friedberg begann, noch nicht abzusehen. „Mein Vater, der früher Turm- und Kunstspringer war, hat mich zum Sport gedrängt, er wollte, dass ich nicht nur zu Hause rumsitze“, erzählt die Schülerin, die in die 8. Klasse des Maria-Ward-Gymnasiums in Augsburg geht. Und nachdem die Familie von Donauwörth nach Augsburg-Hochzoll umgezogen war, war der Schritt zum benachbarten TSV Friedberg und seiner erfolgreichen Trampolinsparte auch nicht weit. Für Vater Michael kam eine aktive Karriere als Trampolinturner nicht mehr infrage. Aber er engagierte sich im Verein, ist mittlerweile Spartenleiter, machte auch den C-Schein als Trainer und nahm seine Tochter unter die Fittiche.

Baumgardt ist bayerische Vizemeisterin auf dem Trampolin

Langsam fand Phoenix Spaß am Trampolinturnen und mit dem Spaß stellte sich dann auch der Erfolg ein. Und inzwischen kann die 14-Jährige auf eine ganze Reihe von Top-Platzierungen und Treppchenplätzen verweisen. So siegte sie 2018 beim Niederbayernpokal, wurde schwäbische Meisterin, war 2019 bayerische Vizemeisterin im Jahrgang 2005 und belegte beim bayerischen Landesturnfest den dritten Platz im Turnfestpokal. Wie rasant die sportliche Entwicklung von Phoenix Baumgardt fortschreitet, lässt sich am ehesten erkennen, wenn man ihre Platzierungen beim internationalen Ostsee-Pokal in Sörup miteinander vergleicht. Wurde sie 2018 dort noch 24. unter 70 Starterinnen, landete sie in diesem Jahr auf Platz zehn von 78 Starterinnen. Dabei wäre sogar noch mehr drin gewesen, die TSV-Turnerin stand kurz vor der ganz großen Sensation. „Nach dem Vorkampf lag ich auf Platz zwei, im Finale landete ich beim achten Sprung auf der Begrenzungsmatte und musste die Übung abbrechen“, erzählt sie.

Phoenix Baumgardt neben dem großen Trampolin, auf dem sie in den letzten Jahren schon beeindruckende Erfolge gefeiert hat. Dabei hatte die 14-Jährige anfangs gar nicht so viel Spaß und Freude bei dieser Sportart. Bild: Alisa Hillenbrand

Ihre Vorbilder fand Phoenix Baumgardt auch im eigenen Verein. „Da wäre zum einen Laura Hillenbrand und zum anderen Tatjana Hesse – zu beiden habe ich hochgeschaut und bin froh, dass ich mit ihnen befreundet bin“, sagt sie.

Wasserski gefiel junger Friedbergerin erst gar nicht

Mit Laura Hillenbrand verbindet sie noch etwas anderes: das Wasserskifahren. „Laura ist in beiden Sportarten unglaublich erfolgreich und das möchte ich auch einmal erreichen“, verrät Phoenix Baumgardt. Dabei ergibt sich bei ihren Anfängen beim Wasserski eine erstaunliche Parallele zu den ersten Gehversuchen auf dem Trampolin: Auch hier war die 14-Jährige nicht gleich Feuer und Flamme sondern anfangs mehr als skeptisch. „Wir Trampoliner haben mal ein Sommercamp gemacht und da ist unsere Betreuerin Jessica Pilz mit uns zum Wasserski gegangen. Ich wollte anfangs nicht und hab nur zugeschaut, dann hab ich’s doch probiert und es hat mir gefallen“, erzählt Baumgardt.

Drei Jahre ist sie nun als Wasserskifahrerin unterwegs – und auch hier äußerst erfolgreich. Erst in diesem Jahr wurde sie auf dem Alfsee bei Rieste deutsche Meisterin der U15 im Trickski und auch im Slalom, nachdem sie im letzten Jahr in beiden Disziplinen jeweils Zweite geworden war. Auch beim Friedberg-Cup 2019 fuhr sie als Zweite aufs Treppchen. Mittlerweile ist sie auch in diese Sportart verliebt und die deutschen Meistertitel bezeichnet sie als ihren bisher „schönsten Erfolg.“

Trotz viel Sport stimmen auch die Noten von Phoenix Baumgardt

Der Teenager, der übrigens in New York geboren wurde, bringt Sport – immerhin oft fünfmal Training und Wettkämpfe an den Wochenenden – und Schule noch gut unter einen Hut. „Ich bin keine Einserschülerin, aber auch keine schlechte“, erklärt sie. Mutter Audrey, eine Amerikanerin mit jamaikanischen Wurzeln, würde das Augenmerk mehr auf die Schule lenken, Papa Michael ist mehr beim Sport. „Das ist so ein Vater-Tochter-Ding“, verrät Phoenix mit einem Schmunzeln.

Und sportlich hat die 14-Jährige noch einiges vor, sie hat sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. „Ich möchte im Wasserski einmal bei den Europameisterschaften starten und dort gewinnen und beim Trampolin einmal deutsche Meisterin werden“, sagt sie mit Überzeugung. Und dann geht sie zurück ans Gerät, um wieder einen Flugteil zu trainieren, der noch nicht ganz passt – schließlich soll der im nächsten Wettkampf unbedingt klappen.