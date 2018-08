vor 38 Min.

25 sind in der „Elf der Woche“ Lokalsport

Merching stellt diesmal gleich ein Quartett. In der Auswahl der A-Klasse Ost stellt der Landkreis stolze neun Spieler

Von Peter Kleist

Auch in dieser Woche konnten die Fußballinteressierten auf der Homepage unseres Internetportals www.fupa-schwaben.net wieder über die besten Spieler der einzelnen Klassen abstimmen. Und diesmal fanden sich stolze 25 Akteure in den jeweiligen Auswahlteams.

In der Landesliga Südwest stellte der zuletzt so gebeutelte SV Mering mit dem zweifachen Torschützen Harald Kerber einen Akteur in die Elf der Woche ab. Während es in der Bezirksliga Süd kein Spieler des FC Stätzling oder des Kissinger SC in die Wochenauswahl schaffte, fanden sich in der Elf der Woche der Kreisliga Ost mit den beiden Rinnenthalern Dominik Graf und Maximilian Raabe sowie Marko Mladenovic drei Spieler aus dem Altlandkreis wieder.

Gleich ein ganzes „Quartett“ vom TSV Merching wurde in der Kreisklasse Augsburg-Mitte in die Spieltagsauswahl gewählt. Jürgen Pestel, Marcel Kienle, Jonas Gaag und Dominik Gentgen erhielten nach dem überzeugenden 5:1-Sieg bei Türkspor Augsburg II die nötigen Stimmen. Der Kissinger SC II stellte mit Alexander Baier ebenso einen Spieler wie der FC Stätzling II. Beim Kreisliga-Absteiger hatte Torhüter Dominik Bader eine sehr überzeugende Vorstellung beim 2:2 gegen Öz Akdeniz abgeliefert.

Auch in der Aichacher Gruppe der Kreisklasse fanden sich Akteure von Mannschaften aus dem Altlandkreis Friedberg. Der TSV Dasing stellte mit Simon Gilg und Christian Fischer zwei Spieler und vom SV Ried schaffte es Spielertrainer Dominik Koch gleich bei seinem ersten Auftritt in die Auswahl.

Fast komplett aus Spielern von Teams aus dem Altlandkreis Friedberg bestand die Elf der Woche in der A-Klasse Ost – neun von elf nämlich. Dabei stellte der SV Mering II gleich vier, die Sport-Freunde Bachern drei, der BC Rinnenthal II und der TSV Mühlhausen jeweils einen Akteur. Vom MSV II waren dies Maximilian Obermeyer, Daniel Kitzberger, Johannes Pöhlmann und Oliver Knoll, aus Bachern wurden Tobias Fritsch, Michael Guggumos und Torhüter Wolfgang Axtner berufen. Der BC Rinnenthal II stellte Alexander Demel, Mühlhausen Timo Schubach. In der Aichacher Gruppe schafften Marvin Gaag und Philipp Lehner (beide Laimering-Rieden) den Sprung in die Elf der Woche, in der B-Klasse Aichach gelang dies dem zweifachen Torschützen Lorenz Hintersberger vom SV Ried II.

