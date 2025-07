3:0 gegen Illertissen: FC Stätzling feiert den ersten Sieg

Der FC Stätzling belohnte sich beim 3:0-Erfolg gegen den FV Illertissen nach einer starken Leistung mit dem ersten Sieg in der jungen Landesligasaison. Richtig deutlich wurde es erst in der Schlussphase.

Die erste gefährliche Aktion eröffnete Mert Sert, als er sich nach zehn Minuten gekonnt in den Strafraum dribbelte. Ansonsten boten beide Teams eine umkämpfte Partie im Mittelfeld. Nach einem Flachschuss von Endrit Ahmeti ging der FCS wenige Minuten später in Führung. Nach einem Steilpass von Vinzent Stegmiller umkurvte Sert den Torwart und schob in der 26. Minute zum 1:0 ins leere Tor ein.

Unmittelbar danach konnte Maximilian Pletschacher mit einer Grätsche in letzter Sekunde klären und ein Kopfball der Gäste landete später knapp neben dem Tor. Dann war der FCS wieder mit mehr Offensivdrang zu sehen. Alexander Seifert aus der Ferne und Sert nach sehenswertem Angriff aus der Nähe sorgten für etwas Gefahr. Vor dem Seitenwechsel traf ein Illertisser Spieler aus spitzem Winkel von außen das Lattenkreuz.

Stegmiller erhöht, Giordanelli setzt den Schlusspunkt

Das Bemühen der Gäste um den Ausgleich war deutlich zu sehen, aber die Stätzlinger Defensive arbeitete konsequent und sehr erfolgreich und ließ lange Zeit keine Torchance zu. Erst in der 67. Minute hatte der FCS Glück, denn ein Kopfball landete an der Querlatte. Auf der anderen Seite kam FCS-Stürmer Seifert zweimal aus der Drehung zum Abschluss.

In der 71. Minute erhöhte der FC Stätzling auf 2:0. Dabei chippte Stegmiller den Ball am Fünfmetereck herrlich über den Keeper hinweg ins Gehäuse. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Elia Giordanelli für zwei sehenswerte Aktionen. Ein Seitfallzieher berührte als Aufsetzer nur die Querlatte und in der Nachspielzeit erzielte der Joker das 3:0. Nach einer Flanke von Sert nahm er die Kugel mit der Brust an und schob platziert zum 3:0-Endstand ins lange Eck.

Nach den Niederlagen gegen den TSV Schwabmünchen (1:3) und beim FC Memmingen II (0:1) war es für den FC Stätzling der erste Sieg in der laufenden Saiston. (bidi)

Stätzling: Rosner, Pletschacher (92. Meyer), Can, Stegmiller, Ahmeti (83. Baumgärtner), Reitmeier (76. Sautter N.), Sert, Seifert (76. Palluch), Meixner, Lenz, Lindermayr (56. Giordanelli)

Tore: 1:0 Sert (26.), 2:0 Stegmiller (71.), 3:0 Giordanelli (90.+3)

Zuschauer: 130

Schiedsrichter: Farin Münchhoff