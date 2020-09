10:37 Uhr

3. Liga: Friedberger Männer unterliegen beim Auftakt denkbar knapp

Mit einer knappen 2:3-Niederlage starten die Volleyballer des TSV Friedberg in die neue Saison. Das erste Heimspiel steht gegen Zirndorf an.

Von Konstantin Luber

Die Friedberger Volleyballer starteten mit einer Auftaktniederlage beim Drittliga-Aufsteiger Marktredwitz in die Saison. In einem hart umkämpften Spiel ohne Zuschauer gab es für die TSV-Männer eine 2:3-Niederlage (25:20 23:25 22:25 25:18 18:20).

Im ersten Satz waren die Friedberger deutlich überlegen und konnten mit hohem Aufschlagdruck und einem konsequent gespielten Sideout die Gegner unter Druck setzen. Eine Aufschlagserie von Christian Pohl sorgte Mitte des ersten Satzes für eine deutliche Führung, die bis zum Ende anhielt. Ab dem zweiten Satz ließ der Aufschlagdruck bis zum Tie-Break deutlich nach und die vielen Aufschlagfehler auf beiden Seiten zerstörten den Rhythmus des Spiels. Marktredwitz fand besser ins Spiel und konnte mit guten Abwehraktionen den Satz lange offen halten. Beim Stand von 21:22 aus Friedberger Sicht nahm Spielertrainer Fabian Gumpp eine taktische Auszeit, allerdings blieb diese ohne den gewünschten Erfolg. Der Satz ging knapp an Marktredwitz. Auch der dritte Satz blieb lange offen. Allerdings konnten die Friedberger nicht den gewünschten Druck ausüben. Die Annahme war sehr gut, wodurch man hier immer wieder erfolgreiche Kombinationen spielen konnte. Speziell durch die Mitte wurden durch verschiedene Kombinationen viele Punkte erzielt. Hier fanden die Marktredwitzer, speziell gegen Paul Décombe kein Mittel zur Abwehr. Auch Andreas Eichhorn setzte durch die Mitte immer wieder Akzente. Im vierten Satz änderte sich der Spielverlauf. Die Friedberger fanden zum gewohnten Aufschlagdruck zurück, und siegten mit vielen direkten Punkten im Sideout klar. Es entwickelte sich ein hart umkämpfter fünfter Satz. Nach schlechtem Start (1:4) kämpften sich die Friedberger zurück und gingen mit 10:9 in Führung. Danach ging es hin und her. Die Gäste hatten bereits Matchbälle. Am Ende setzten sich aber die Gastgeber durch.

TSV Friedberg Birkholz (Z), Stöcker (D), Décombe (MB), Eichhorn (MB), Erhardt (AA), Pohl (AA), Stefan (L), Luber (D), Fröhlich (Z), Sauerstein (MB), Strobel (AA)

