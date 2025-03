Acht Tore fielen am Sonntag in Mering, am Ende musste sich die Mannschaft des SVM dem TSV Zusmarshausen 3:5 geschlagen geben. Einen deutlichen Heimsieg feierte derweil der Kissinger SC, der den TSV Pfersee mit 4:0 nach Hause schickte.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis