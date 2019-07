vor 21 Min.

70 Mannschaften kommen zum Jubiläum des TSV Friedberg

Von der G- bis zur C-Jugend tummeln sich am Wochenende bei der 100-Jahr-Feier der TSV-Fußballer die Nachwuchs-Kicker auf der Anlage.

Von Martina Reisinger

Die Fußballabteilung des TSV Friedberg feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum soll vom heutigen Freitag, 26. Juli, bis zum Sonntag, 28. Juli, mit einem Festwochenende gebührend begangen werden.

Es ist einiges geboten auf der Anlage des TSV Friedberg. Das Jubiläumswochenende eröffnet am Freitagabend um 19 Uhr die erste Mannschaft des TSV Friedberg gegen den TSV Haunstetten mit dem ersten Punktspiel in der Bezirksliga Süd. Am Samstagabend gibt es ein besonderes Event mit dem Spiel der FCA-Traditionsmannschaft gegen eine Auswahl ehemaliger Spieler des TSV Friedberg um 18 Uhr. Im Anschluss an dieses Spiel wird im Festzelt mit Livemusik gefeiert. Am Sonntagabend beenden zwei Testspiele das Wochenende. Zudem finden am Samstag und Sonntag zahlreiche Jugendturniere von der G bis zur C-Jugend mit insgesamt über 70 Jugendmannschaften statt.

Die Turnier-Übersicht

Den Anfang machen am Samstag ab 9 Uhr die C-Juniorinnen um den D-Netz-Partner-Knöferle-Cup mit folgenden Mannschaften: TSV Hollenbach, FC Augsburg I und II, TSV Mühlhausen, TSV Schwaben Augsburg, BC Rinnenthal und TSV Friedberg.

Weiter geht’s dann mit dem F2/F3-Turnier um den CSI-Training-Cup ab 9.15 Uhr mit folgenden Mannschaften: SV Wulfertshausen, TSV Pöttmes, SpVgg Westheim, SF Friedberg, FV Illertissen, TSG Stadtbergen, TSV Bobingen, TSV Königsbrunn und zwei Mannschaften des TSV Friedberg.

Ab 9.30 Uhr spielt dann die E3 um den Raummoden-Fritsch-Cup. Mit dabei sind der TSV Fischach, VFL Kaufering, TSV Haunstetten, TSV Kriegshaber, SV Ottmaring und der TSV Friedberg.

Am Nachmittag spielt die E2 ab 14.15 Uhr um den Sanitär-Wolf-Cup mit folgenden Mannschaften: TSG Stadtbergen, TSV Pöttmes, TSV Landsberg, TSV Bobingen, SG Lechfeld, TSV Pfersee, SG Rinnenthal/Eurasburg und TSV Friedberg.

Die E1 Junioren spielen ab 14.30 Uhr um den Inxire-Cup. Teilnehmer sind: TSV Friedberg, TSV Fischach, TSV Leitershofen, ASV Dachau, TSV Firnhaberau und Polizei SV.

Ab 14.45 Uhr ist die D2-Jugend im Einsatz um den Gasthof-Kreisi-Cup mit folgenden Mannschaften: TSV Friedberg, TSV Landsberg, TSV Leitershofen, TSV Pöttmes und SV Mammendorf.

Am Sonntag startet die F1-Jugend um 9 Uhr um den Inxire-Cup mit folgenden Mannschaften: TSV Friedberg, TSV Landsberg, ASV Dachau, FV Illertissen, TSV Hollenbach, FC Viktoria Buxheim, TSV Pfersee, TSV Schwaben Augsburg, SV Ottmaring, TSV Gersthofen.

Ab 9.30 Uhr spielen die C-Jugendlichen um den Therapie-und-Trainingszentrum-Friedberg-Cup mit dem TSV Friedberg, JFG Lohwald, SV Mering, TSV Haunstetten, TSV Gersthofen und dem FV Illertissen.

Die G-Jugend tritt ab 9.45 Uhr um den Klein-und-Müller-Cup mit dabei ASV Dachau, TSV Landsberg, TSV Geiselbullach, SG Eurasburg/Rinnenthal, SF Friedberg, TSV Hollenbach und zwei Mannschaften des TSV Friedberg an.

Die D1-Jugend kämpft ab 10 Uhr um den Goldstein- Hof-Cup: Mit dabei sind der Polizei SV, JFG Schmutter, TSV Leitershofen, MBB Augsburg und der TSV Friedberg.

Gegen 14.30 Uhr am Sonntag werden alle Turniere beendet sein. Die Siegerehrungen finden immer im Anschluss an das jeweilige Turnier statt.

Die Abteilungs- und Jugendleitung hofft zusammen mit dem Organisationsteam auf möglichst viele Besucher an diesem Festwochenende.

