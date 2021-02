vor 25 Min.

Abstimmung: Technische Probleme bei Wahl zum Sportler des Jahres 2020

Bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2020 gibt es Verzögerungen beim SMS-Voting. Mit Luzie-Riva Lampe und Corinna Hoppe gewinnen zwei Kandidatinnen.

Eigentlich war die Entscheidung bei der Abstimmung zum FA-Sportler des Jahres 2020 bereits vergangene Woche gefallen. Doch aufgrund von technischen Problemen kamen einige SMS-Stimmen erst nach Ablauf der Frist an, obwohl diese nachweislich innerhalb des Abstimmungszeitraums abgeschickt wurden. Das betraf in erster Linie Stimmen von Trampolinturnerin Corinna Hoppe.

Die Friedberger Allgemeine kürt aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation dieses Jahr also gleich zwei FA-Sportlerinnen des Jahres: Sowohl Sportgymnastin Luzie-Riva Lampe als auch Corinna Hoppe (beide TSV Friedberg) sind damit auf Platz eins. Auf Platz drei landet Leichtathletin Luana Neburagho. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Die sieben Kandidaten aus unterschiedlichen Sportarten hätten alle aufgrund ihrer Leistungen den Sieg verdient gehabt. Normalerweise werden die Ergebnisse der Sportlerwahl erst auf der gemeinsamen Feier bekannt gegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie kann diese voraussichtlich nicht stattfinden. Deshalb verkündete unsere Redaktion die Ergebnisse schon vergangene Woche.

2020 gibt es bei der Friedberger Allgemeinen mit Luzie-Riva Lampe und Corinna Hoppe also gleich zwei Sportlerinnen des Jahres. Die Siegerpokale und Preise werden in den kommenden Wochen übergeben, sobald die Corona-Bestimmungen es zulassen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen Kandidaten sowie bei allen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, bedanken. (sry-)

