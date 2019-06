vor 3 Min.

Affing ist das Maß aller Dinge

Die Grundschule Affing triumphierte beim Handball-Kreisfinale in Friedberg.

Souveräner Sieg beim Handball-Landkreis-Turnier der Grundschulen in Friedberg. In der Variante „Kastenhandball“ darf sich das Team aus Friedberg-Süd freuen.

Hoch her ging es beim Grundschulwettbewerb Handball des Landkreises Aichach-Friedberg, der in der Halle des TSV Friedberg stattfand.

Insgesamt nahmen acht Mannschaften am Turnier teil. Gespielt wurde in zwei verschiedenen Klassen. Die dritten Klassen aus Rehling (Titelverteidiger), Friedberg-Süd und aus der Theresia-Gerhardinger-Grundschule maßen sich im Kastenball.

Teams werden lautstark angefeuert

Fünf Schulmannschaften aus Rehling, Ottmaring, Affing, Friedberg-Süd und der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach nahmen am Minihandball-Turnier teil. Die Theresia-Gerhardinger Grundschule als Titelverteidiger konnte in diesem Jahr jedoch keine Mannschaft stellen. Fleißig und lautstark angefeuert wurden die Mannschaften durch Mitschüler, Lehrer und Betreuer und einige Eltern.

Beim Kastenball ist es das Ziel, nach dreimaligem Zuspiel in den eigenen Reihen den Kastenwächter, der auf einem kleinen Kasten steht, anzupassen. Fängt dieser den Pass, gibt es einen Punkt. In dieser Spielklasse setzte sich die Grundschule Friedberg-Süd letztlich mit zwei Siegen in zwei Spielen durch. Den zweiten Platz erreichte die Theresia-Gerhardinger Grundschule, die Grundschule Rehling freute sich über den Bronzerang.

Affing gewinnt alle vier Spiele

Beim Minihandball war in diesem Jahr die Mannschaft aus Affing das Maß aller Dinge. Sie gewann alle vier Spiele souverän und freute sich über den Wanderpokal. Auf dem zweiten Platz mit drei Siegen landete die Grundschule Ottmaring. Im entscheidenden Spiel um Platz drei setzte sich schließlich die Mannschaft aus Friedberg-Süd gegen die Grundschule Rehling durch. Obwohl sich die Ludwig-Steub Grundschule im Laufe des Turniers deutlich steigerte und gegen die Siegermannschaft aus Affing nur mit 8:11 unterlag, belegte sie den fünften Platz.

Das Organisationsteam um die Handball-Obfrau Henriette Lauenstein und Anja Gerstner-Liss, Fachberaterin Sport, hatte einiges zu tun. Dank der großartigen Unterstützung durch den TSV Friedberg, insbesondere den Vorsitzenden Karsten Weigl, den Handball-Jugendleiter Benjamin von Petersdorff und den Technischen Leiter Mario Malovetz, waren alle nötigen Arbeiten schnell erledigt.

Schließlich mussten zusätzliche Tore, Helfer und Schiedsrichter organisiert und auch die Spielfelder abgeklebt werden.

Themen Folgen