vor 36 Min.

Ahmed Tamam siegt gleich beim ersten Start

DJK-Nachwuchsläufer gewinnt bayerischer Berglaufmeisterschaft vor seinem Vereinskollegen Tim Mahl.

Einen großartigen Erfolg konnten Ahmed Tamam und Tim Mahl von der DJK Friedberg bei den bayerischen Berglaufmeisterschaften in Schönau an der Brend in Unterfranken verzeichnen.

Ahmed Tamam war erstmals auch bei einer bayerischen Meisterschaft startberechtigt und holte sich gleich bei seinem ersten Anlauf den Titel. Er gewann den Lauf über 10,2 Kilometer in der Altersklasse U20 in 45:28 Minuten. Dabei mussten rund 600 Höhenmeter bewältigt werden. Im Gesamtklassement mit den Männern erreichte er ebenfalls einen ausgezeichneten zweiten Platz.

Freuen durfte sich auch Tim Mahl. Er wurde in 51:31 Minuten bayerischer Vizemeister in der Altersklasse U20. Damit hat sich für beide das frühe Aufstehen um fünf Uhr morgens und die lange Anreise mehr gelohnt. (wiek)

