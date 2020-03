vor 19 Min.

Ahmed Tamam siegt in seiner Altersklasse sicher

Läufer der DJK Friedberg trumpfen bei den schwäbischen Crossmeisterschaften auf.

Von Karin Wiegmann

Einen klaren Sieg holte sich Ahmed Tamam von der DJK Friedberg bei den schwäbischen Crossmeisterschaften in Untermeitingen. Ideales Wetter sorgte bei diesen Titelkämpfen für beste Bedingungen. Gemeinsam starteten die Männer, U20 und U18 in einem Lauf über die 2600 Meter.

In der Gesamtwertung auf Platz zwei

In 9:11 Minuten war Ahmed dabei der deutlich schnellste Jugendliche in der U20 und kam sogar als Gesamtzweiter hinter dem Augsburger Spitzenläufer Hiob Gebisso bei den Männern ins Ziel. Damit scheint er bestens für die bayerischen Meisterschaften über 10000 Meter in drei Wochen gerüstet zu sein. Auf den zweiten Platz kam Jan Amrhein von der TG Viktoria Augsburg in 9:16 Minuten, Platz drei gab es für den zweiten DJKler, Tim Mahl, in 9:18 Minuten, zeitgleich mit Roman Schleicher von der LG Westallgäu.

