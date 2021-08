Fußball-Tipp: Warum Bacherns Frank Mazur nicht unbedingt auf die Bayern setzt

Plus Frank Mazur, Trainer der Sport-Freunde Bachern, tippt auf einen Sieg des FC Augsburg.

Frank Mazur ist seit dieser Saison Spielertrainer bei den Sport-Freunden Bachern in der Kreisklasse Aichach. Der 42-Jährige tippt auf einen knappen Sieg des FC Bayern München in Gladbach. Als Fan des FC Augsburg hofft er auf einen Sieg zum Auftakt.