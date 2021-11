Ungewissheit und Unverständnis: So kämpfen Sportvereine mit der 2G-Regel

Plus Die 2G-Regel hat auch für die Sportvereine im Landkreis Aichach-Friedberg Konsequenzen. Wo die Probleme liegen und warum es schon bald weitere Schwierigkeiten geben könnte.

Seit Anfang vergangener Woche steht die bayerische Krankenhausampel aufgrund der rasant steigenden Corona-Zahlen auf Rot. Deshalb gibt es wieder verschärfte Maßnahmen, auch der Amateur- und Vereinssport ist von weitreichenden Einschränkungen betroffen. Wie die heimischen Sportlerinnen und Sportler mit den verschärften Regelungen umgehen und was das für Konsequenzen für die zahlreichen Sportvereine im Wittelsbacher Land hat.