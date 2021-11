Vor der Winterpause: So sieht es in den heimischen Fußball-Ligen aus

Plus In den unteren Ligen beginnt die finale Woche. Es geht um die beste Ausgangssituation für die Frühjahrsrunde. Das gilt vor allem für den BC Rinnenthal.

Keine Grenzen kannte der Jubel beim BC Rinnenthal, nachdem Benedikt Engl den Ball vier Minuten vor dem Ende über die Linie drückte. Es war der 2:1-Siegtreffer beim Schlusslicht TSV Burgheim. Weil auch die Konkurrenz in der Kreisliga Ost mitspielte, verschaffte sich der BC Rinnenthal mächtig Luft im Abstiegskampf.