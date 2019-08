vor 17 Min.

Am Ende streikt bei Andreas Greppmeir der Magen

Am höchsten Punkt des Allgäu-Panorama-Marathons war für Andreas Greppmeir noch alles in Ordnung. Aufgrund eines Versorgungsengpasses musste der Meringer aber den Lauf aufgeben.

Ein Problem an der einzigen Vollversorgungsstelle sorgt dafür, dass der Meringer den Allgäu-Panorama-Marathon aufgeben muss. Ein Trostpflaster gibt es aber dennoch.

Bereits seit 13 Jahren wird jeweils Mitte August in Sonthofen der Allgäu Panorama Marathon ausgetragen. Neben dem klassischen Marathon mit 42,195 Kilometern und anspruchsvollen 1400 Höhenmetern, werden auch ein Ultramarathon über 69 Kilometer, ein Halbmarathon und seit dem vergangenen Jahr auch der Hörnerlauf über 19 Kilometer angeboten.

Andreas Greppmeir aus Mering hat sich schon auf allen Strecken versucht und den Marathon als seinen persönlichen Favoriten auserkoren. Zudem winkte mit der bereits zehnten Teilnahme die Aufnahme in den „Allgäu-Legend-Club“ und der damit verbundenen Zuteilung einer festen Startnummer für weitere Teilnahmen. Dass es für den Meringer diesmal nicht so lief, wie erwartet und erhofft, hatte seine Gründe.

Pünktlicher Start bei hohen Temperaturen

Pünktlich um 8 Uhr erfolgte der Start in Sonthofen. Es herrschten dabei bereits Temperaturen um die 20 Grad, laut Wettervorsagen sollten im Laufe des Tages Werte von gut 30 Grad erreicht werden.

Bedingungen, für die der Allgäu-Panorama-Marathon unter den Läufern bereits berüchtigt ist und die daher auch Andreas Greppmeir nicht fremd waren. Ein gemäßigtes Tempo auf den ersten Kilometern und eine regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme an den Verpflegungsstationen ist daher unabdingbar. Andreas Greppmeir teilte sich den Lauf gut ein und erreichte nach gut drei Stunden Laufzeit den Cut-Off-Punkt in Grasgehren bei Kilometer 18,3. Bis dahin waren rund 1100 Höhenmeter zu bewältigen und der anspruchsvollste Teil des Marathons lag hinter Andreas Greppmeir. Er hatte ein gutes Polster auf die Cut-Off-Zeit von 3:15 Stunden herausgelaufen und lief daher zu keiner Zeit Gefahr, aus dem Rennen genommen zu werden.

Es gibt nur mehr Leitungswasser

Allerdings wartete in Grasgehren eine unangenehme Überraschung auf ihn. Grasgehren ist die einzige Vollverpflegungsstelle des Allgäu-Panorama-Marathons. Das heißt, dass neben diversen Getränken auch feste Verpflegung, wie Kuchen oder Butterbrote angeboten werden. Allerdings hatte der Veranstalter aufgrund der neuen Startzeit des Hörnerlaufs falsch kalkuliert und so gab es an dieser Verpflegungsstelle keine feste Nahrung mehr. Auch an Getränken konnte nur noch Leitungswasser angeboten werden.

Mit diesen Umständen hatte Andreas Greppmeir natürlich nicht gerechnet und sah sich nun vor einem großen Problem. Zum einen war die feste Nahrung natürlich eingeplant und zudem wusste er aus vergangenen Läufen, dass sein Magen auf Leitungswasser während des Laufens empfindlich reagieren würde. Aufgrund der herrschenden Temperatur war eine Flüssigkeitsaufnahme aber dringend notwendig und so versuchte es der Meringer mit ein paar Schlucken Wasser.

Magenkrämpfe führen zur Aufgabe

Gut drei Kilometer später, nach einem weiteren langen Aufstieg, bestätigten sich jedoch die Bedenken und Andreas Greppmeir musste den Lauf mit starken Magenkrämpfen beenden.

Als kleines Trostpflaster blieb für ihn jedoch die Aufnahme in den „Allgäu-Legend-Club“, da diese lediglich eine Teilnahme und kein Finish erfordert. Natürlich hätte er diese Ehre lieber mit einem erfolgreichen Zieleinlauf besiegelt. Der Veranstalter hat das Problem erkannt und wird für das kommende Jahr an einer Lösung arbeiten. Denn nicht nur Andreas Greppmeir hatte aufgrund dieses Versorgungsproblems das Rennen vorzeitig beenden müssen. (FA)

