Am Samstagabend steigt der Hans-Böller-Lauf

Elf Staffeln werden am ersten Volksfestsamstag auf Höhe der Tiefgarage Ost beim Hans-Böller-Lauf auf die Strecke durch die Friedberger Innenstadt geschickt. Bleibt abzuwarten, ob der Vorjahressieger LC Aichach auch diesmal wieder triumphieren kann.

Von Otmar Selder

Die Erinnerung an den legendären Sportreferenten und ehemaligen dritten Bürgermeister Hans Böller lebt wieder auf, wenn am Samstag, 10. August, um 18 Uhr bei der Garage Ost der Hans-Böller-Gedächtnislauf zum 28. Male gestartet wird. Elf Mannschaften haben gemeldet und das sind dann 110 Läuferinnen und Läufer, die auf dem schweren Pflaster der Innenstadt um Zeiten und Positionen kämpfen. Zum Vergnügen der zahlreichen Zuschauer am Straßenrand, die ihren anerkennenden Beifall zollen.

Strecke ist 950 Meter lang

Eine Mannschaft besteht aus zehn Läuferinnen oder/und Läufern und alle müssen 950 Meter zurücklegen. Das ist die Strecke von der Garage Ost bis hinter das Rathaus und zurück. Eine „mörderische Strecke“ wie mancher meint, denn sie ist für eine Kurzstrecke zu lang und für eine Mittelstrecke zu kurz.

Und was haben die Zuschauer schon für Szenen erlebt, wenn Starterinnen oder Starter mit Vehemenz die ersten hundert Meter angingen und dann auf dem Rückweg „einbrachen“.

Profis, Amateure und Kinder am Start

Eberhard Krug, der verantwortliche sportliche Leiter des ausrichtenden Verkehrsvereins Friedberg, kennt diese Geschichten im Detail und er freut sich immer ganz besonders, wenn neben den „Profis“ auch begeisterte Hobbyläufer, Damenmannschaften oder Jugend- und Schülerteams sich das Nummernleibchen überziehen.

Im Gegensatz zu den früheren Jahren ist man diesmal mit Schülermannschaften allerdings nicht so gut bestückt, weil wegen der diesjährigen Verschiebung des Volksfestes (Stichwort Altstadtfest) in die Urlaubszeit so manche Meldung ausblieb.

Aber die gemeldeten Teams versprechen interessanten Sport sowohl an der Spitze, als auch im Feld der Gelegenheitsläufer. Titelverteidiger ist der Leichtathletik-Club (LC) Aichach, der heuer aus Personalmangel nur mit einer gemischten Mannschaft antreten kann und nach Meinung von Kennern durchaus erfolgreich gejagt werden könnte.

Starke Konkurrenz

Weil der Vorjahresvize „Agrarflitzer“ um Peter Bergmeier jun. bekanntlich keinen Spaß versteht und auch die Fußball B-Jugend des TSV 1862 – letztes Jahr als Team „Holzhacker“ schon Dritter – wieder ganz heiß auf den Lauf sind. Im Mittelfeld werden die Plätze unter dem permanent teilnehmenden TTC Friedberg, den Roadrunners, der Mixed-Staffel des TSV Friedberg oder auch den „Ostlern“ vergeben. Der Förderverein Krankenhaus um den leitenden Oberarzt Holger Haak steht ebenso wieder parat und auch die Sportfreunde-Jugend („Ostler“) ließ es sich nicht nehmen, eine Mannschaft zu stellen. Zum ersten Mal schlüpfen die „Sparkassenflitzer“ in die Laufschuhe und man ist auf sie ebenso gespannt wie auf den Neuling Schützenverein KK Harthausen-Paar um ihren Startläufer Hans-Jürgen Späth.

Das Brathendl und eine Getränkemaß anschließend im Festzelt des Friedberger Volksfestes erhalten alle Teilnehmer vom Verkehrsverein unabhängig vom Ergebnis.

Wie immer wird Sabine Negele über Mikro und Lautsprecher die Zuschauer auf dem Laufenden halten und manchen Tipp parat haben.

Sie gehen heute auf die Strecke

Um 18 Uhr erfolgt am Samstag, 10. August, auf Höhe der Tiefgarage Ost der Startschuss für den traditionellen Hans-Böller-Lauf.



Folgende Läuferinnen und Läufer nehmen dabei jeweils die 950 Meter in Angriff.

Schützenverein KK Harthausen-Paar (Startnummer 10 bis 19) Hans-Jürgen Späth, Sophie Späth, Leonie Späth, Selina Kraus, Anna Zach, Carina Hechel, Anna Hecher, Simon Wruszkowiak, Günther Nefzger, Bernd Hecher.

TSV Friedberg LA-Mixed (20 bis 29) Andreas Dürrschmidt, Maximilian Lorenz, Dominik Trinkl, Steffen Gerstner, Jana Gerstner, Karin Moßburger, Julia Löhle, Larissa Spielberger, Lisa Lindermayr, Monika Aumiller.

Förderverein Krankenhaus (30 bis 39) Thomas Secker, Joana Haak, Andreas Berner, Fabian Richter, Florian Richter, Philipp Dorsch, Silvia Richter, Andre Demel, Holger Haak, Alexander Repp.

Sparkassenflitzer (40 bis 49) Stefan Baumüller, Daniel Jungblut, Fatiy Kaya, Anton Sturm, Mathias Sturm, Dominik Baumgartner, Oliver Krämer, Polat Ferhat, Georg Süßmeier, Simon Gail.

TTC Friedberg (50 bis 59) Andy Steiner, Mario Czogalla, Nicole Kriesche, Roland Kriesche, Dieter Kriesche, Julian Langenegger, Walter Schaller, Alexander Klopfer, Roman Scheller, Daniel Scheller.

Road Runners (60 bis 69) Klaus Trinnes, Martin Lilli, Sarah Melan, Luka Beretic, Georg Schalk, Mario Soehner, Sinem Yildiz, Gabriel Metzger, Ulrike Schalk, Serkan Yildiz.

TSV-Fußball-Meisterjugend (70 bis 79) Tim Hanselmann, Theo Prendke, Julian Lippmann, Christian Vogel, Patrick Hackel, Eduard Meyer, Lukas Glück, Marcel Link, Metehan Dalkic, Josef Schalk.

Agrarflitzer (80 bis 89) Raphael Bauer, Konstatin Bauer, Stefan Fischer, Tim Mahl, Thomas Sirch, Peter Bergmair, Thomas Schindler, Florian Pawlik, Fabian Kistler, Matthias Sponer-Rösch.

Die Ostler (90 bis 99) Frank Büschel, Christian Wenzel, Ferdinand Berger, Michael Loibl, Fips Greppmeir, Michael Machl, Manuel Weindl, Ferdinand Kreitmeyr, Vinzenz Kreitmeyr, Stefan Kreitmeyr.

LC Aichach (100 bis 109) Christian Nave, Georg Steinherr, Jonas Steinherr, Hubert Beck, Max Ostermayr, Christian Greppmeier, Verena Bayr, Steffi Kirchey, Manuel Kirschey, Werner Fendt.

Ostler-Jugend (110 bis 119) Luca Seyfried, Loris Münch, Basti Menhorn, Moritz Wölling, Benny Diepold, Jan Münzer, Simon Müller, Fabian Hergen, Moritz Weiß, Tim Stuber.

