vor 6 Min.

Anmeldungen für Städtestaffel noch möglich Lokalsport

21 Kilometer gilt es für die Teams aus dem Kreis am Samstag zurückzulegen. Staffelhölzer werden an fünf Punkten übergeben.

Von Horst Kramer

In drei Tagen soll die 19. Auflage der Städtestaffel durch das Wittelsbacher Land über die Bühne gehen. Am Samstag ist es soweit.

Für Sechs-Etappen-Rennen über rund 21 Kilometer haben sich schon einige Teams bei den beiden Veranstaltern angemeldet, darunter die Läufergang Aichach, der SV Ried oder die Schrobenhausener Firma Wöhrl. „Weitere Teams machen den Wettkampf spannender“, sagt der LCA-Vorsitzende Josef Lechner und hofft unter anderem auf das Engagement einiger Freiwilliger Feuerwehren sowie Sportvereine. „Freizeitgruppen, Freundeskreise und Firmenteams sind uns natürlich auch willkommen“, setzt Lechner hinzu. Jeder Verein aus dem Landkreis oder jede sonstige Gruppe mit Wohnsitz im Landkreis kann an dem Staffellauf teilnehmen.

Das Rennen führt in sechs Etappen von Aichach nach Friedberg, auf jeder Etappe kommt ein Staffelmitglied zum Einsatz. Los geht es um 17 Uhr am Aichacher Stadtplatz. Die Staffelhölzer werden in Unterschneitbach, Sulzbach, Taiting sowie zwischen Unterzell und Oberzell übergeben. Das Ziel steht an der Friedberger Sportanlage in der Rothenbergstraße. Die Gesamtlänge beträgt rund 21 Kilometer. Die Streckenabschnitte sind zwischen drei und vier Kilometer lang. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt an den Wechseln. Die Siegerehrung findet gegen 20 Uhr im Friedberger Festzelt statt.

Anmedlungen nehmen Eberhard Krug unter Telefon 0821/603394 und Josef Lechner unter Telefon 08205/6467 entgegen. Nachmeldungen sind nicht möglich. (hokr)

Die Staffelübergabeorte

Unterschneitbach Wirtfeldstraße/Einmündung Raimund-Veith-Straße

Sulzbach Straße „Am Schindbach“

Taiting Rad/Fußweg bei der Marienkapelle

Dasing Kirchstraße am Treppenaufgang zur Kirche

Feldweg Unterzell nach Oberzell am Flurbereinigungskreuz vor Oberzell

Themen Folgen