Aresing und der FCS II marschieren vorneweg

BCA schlägt Wulfertshausen klar. Stätzling hält den FC Affing II in Schach. Niederlage für SV Ried

Von Reinhold Rummel

Der FC Stätzling II scheint sich in seiner neuen Umgebung immer besser zurechtzufinden – der Truppe von Coach Jauernig gelang mit dem 3:1 gegen Affing II im dritten Spiel der dritte Sieg.

Voll zufrieden zeigte sich FCS-Trainer Christian Jauernig nach dem dritten Sieg in Folge in der jungen Saison. „Der Start ist geglückt“, lobte er sein Team, „wir haben gegen Affing einen ungefährdeten Heimerfolg erreicht.“ Schon frühzeitig standen die Weichen auf Sieg: Sebastian Kneer erzielte nach einer Flanke von Luigi Manfreda per Kopfball die Führung. Wenig später baute diese Thomas Jakob mit einem satten Distanzschuss auf 2:0 zum Seitenwechsel aus. Jauernig war danach nicht mehr sonderlich zufrieden: „In Halbzeit zwei lief nicht so viel zusammen.“ Dennoch gelang Stefan Stronczik in Abstaubermanier das 3:0, ehe die Gäste durch Florian Kummer auf 1:3 verkürzen konnten. Dann kamen sich Armin Failer und Gökhan Altinbas in die Wolle – Gelb für den Stätzlinger, und der Affinger sah wegen Ballwerfens die Rote Karte.

Tore 1:0 Kneer (15.) 2:0 Jakob (19.) 3:0 Stronczik (59.) 3:1 Kummer (63.) – Rote Karte Altinbas (70./FCA) – Zuschauer 50

Während der FC Gundelsdorf sich über den ersten Saisonsieg freuen durfte und damit die kleine Negativstartserie beendete, war SVR-Spielertrainer Michael Meisetschläger mächtig angefressen: „Das war ein kompletter Rückschritt. Wir haben völlig zu Recht verloren, denn der Gast zeigte den Siegeswillen, den wir auf allen Positionen vermissen ließen.“ Gundelsdorf war immer wieder einen Schritt schneller. Beim Führungstreffer der Gäste sah Torhüter Martin Hacker nicht glücklich aus, denn der Freistoß von Mathias Englhart aus 18 Metern schlug im Torwarteck ein. Ried ließ danach das Aufbäumen vor heimischer Kulisse vermissen, „das war schon enttäuschend, wie wir agiert haben“, bemängelte Meisetschläger. Als Markus Westermair in den Lauf von Thomas Nöbel den Ball steckte, gelang dem Neuzugang das vorentscheidende 2:0. Bezeichnend für das Rieder Spiel war dann der dritte Gegentreffer: Englhart zimmerte aus gut 35 Metern einen weiteren Freistoß aufs Tor – Torhüter Hacker hatte gedanklich schon abgeschaltet, als der Ball einschlug.

Tore 0:1 Englhart (20.) 0:2 Nöbel (69.) 0:3 Englhart (87.) – Zuschauer 80

Nur eine Halbzeit lang war Wulfertshausen auf Augenhöhe mit dem BC Aresing. Mit dem Führungstreffer kurz vor dem Seitenwechsel, den Routinier Andreas Zeiltmair nach einem Eckball von Simon Zach in gewohnter Manier per Kopfball erzielte, nahm dann das Spiel sehr zur Freude der Platzherren einen beruhigenden Verlauf. „Der Ball lief dann einfach besser und wir haben unsere Chancen eiskalt verwertet“, lobte Stefan Öttl vom BCA den Auftritt nach dem Wechsel. Zudem hatte Wulfertshausen läuferisch deutlich abgebaut. Lenard Lutje erhöhte auf Zuspiel von Spielertrainer Ibraimovic auf 2:0 und Marco Kutscherauer traf nach einer Stunde zum 3:0. David Ibraimovic stellte wenig später auf 4:0. In der Nachspielzeit gelang Kutscherauer der 5:0-Endstand. „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, fasste Öttl zusammen.

Tore 1:0 Zeitlmair (43.) 2:0 Lutje (53.) 3:0 Kutscherauer (60.) 4:0 Ibraimovic (76.) 5:0 Kutscherauer (90.) – Zuschauer 90

Stotzard – SV Ottmaring 1:1 Wenig begeistert zeigte sich Gästetrainer Benjamin Lechner über den Verlauf der 90 Spielminuten: „Das war eine sehr schwache Partie von beiden Seiten.“ Zumindest war der 38-Jährige zufrieden, „dass wir nicht erneut leer ausgingen. Die Heimelf ging durch ein Eigentor der Ottmaringer in Führung. Niclas Schmid beförderte einen Eckball der Stotzarder zum Entsetzen seiner Mitspieler ins eigene Tor. Ottmaring bemühte sich in der Folgezeit redlich um den Ausgleich, ohne sich aber echte Torchancen zu erspielen. „Das war schon ganz dürftig“, stellte Lechner nüchtern fest. Erst in der Nachspielzeit hellte sich sein Gesichtsausdruck auf, als Matthias Gail einen Ball maßgerecht servierte und Lukas Stieglitz zum letztlich glücklichen 1:1 traf.

Tore 1:0 Schmid (29., Eigentor), 1:1 Stieglitz (90.) – Zuschauer 80

Von einem sehr intensiv geführten Spiel berichtete Bacherns Pressewart Holzmüller. „Leider haben wir uns in der Nachspielzeit noch den Sieg nehmen lassen“, musste er einen sehr agilen Gast bestaunen. „Inchenhofen hat uns über die Außenbahn schon unter Druck gesetzt.“ Folglich fielen die Treffer der Gäste über die Flügelpositionen. Andreas Manhard bediente mit einer scharfen Hereingabe Dominik Weiß, der zum 0:1 einschieben konnte. Nur wenig später gelang Youngster Sebastian Pachaly der zweite Gästetreffer, als Bachern erneut auf der Außenbahn die schnellen Inchenhofer nicht zu fassen bekam. Dann aber spielte der Aufsteiger stärker: Julian Böhm wurde zunächst im Strafraum gefoult und verwandelte dann den Strafstoß zum Anschlusstreffer selbst. Mit dem Pausenpfiff gelang Steven Holzapfel der Ausgleichstreffer. Nach dem Wechsel nahm die Partie weiter Fahrt auf, aber erst in den Schlussminuten wurde es noch einmal spannend. Zunächst erzielte Holzapfel auf Zuspiel von Michael Kienle die Führung für Bachern. Bereits im Gegenzug verhallte der Jubel des Liganeulings allerdings wieder: Elias Landsbeck zimmerte den Ball aus 22 Metern mitten ins Bachener Tornetz zum 3:3-Endstand.

Tore 0:1 Weiß (20.) 0:2 Pachaly (24.) 1:2 Böhm (38.) 2:2 Holzapfel (44.) 3:2 Holzapfel (89.) 3:3 Landsbeck (90.) – Zuschauer 120

