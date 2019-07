12:36 Uhr

Armin Lindermeir hat den Finger am Abzug

Das ist seit Jahren ein vertrautes Bild bei Leichtathletik-Ereignissen auf der Rothenberganlage in Friedberg: Armin Lindermeir in seiner Funktion als Starter. Schon gut 5000 Mal hat er Athleten auf die Strecken geschickt.

Der ehemalige bayerische A-Jugend-Hallenmeister über 800 Meter ist inzwischen bundesweit als Starter zugelassen. Und auch bei seinem Hobby kracht es gewaltig.

Von Peter Kleist

Es ist ein seit vielen Jahren vertrautes Bild bei Leichtathletik-Ereignissen auf der Rothenberganlage in Friedberg: Armin Lindermeir steht an der Startlinie neben der Tartanbahn, die Ohrenschützer auf dem Kopf, die Pistole in der rechten Hand und die Läufer in den Startblöcken im Blick. Schon rund 5000 Mal hat er wohl bisher das bekannte Kommando „Auf die Plätze, fertig, los“ gegeben, Sprinter wie Mittel- und Langstreckler mit dem Startschuss auf die Strecke geschickt – oder wenn es nötig war nach einem Fehlstart wieder zurückgeschossen. Der 53-Jährige, früher selbst ein erfolgreicher Mittelstreckenläufer der DJK Friedberg, dürfte nach mehreren absolvierten Starterlehrgängen nun sogar bei deutschen Meisterschaften zur Startpistole greifen.

Dabei kam er eher zufällig zu diesem Hobby, nämlich erst rund zehn Jahre nach seiner erfolgreichen Zeit als Leichtathlet – als sein Sohn Daniel 1994 seine ersten Schritte bei der DJK Friedberg machte. „Als ich meinen Sohn einmal begleitet hatte, fragte mich Heinz Schrall, was ich denn in zwei Wochen am Wochenende machen würde“, erinnert sich Lindermeir. Dem DJK-Vorsitzenden war ein Starter für einen Wettkampf ausgefallen, Armin Lindermeir sprang ein – und „ich muss mich wohl nicht so dumm angestellt haben“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Danach folgten die ersten Lehrgänge in denen Lindermeir in Theorie, Waffenkunde und Praxis geprüft wurde, auch eine Kampfrichterausbildung musste er absolvieren. „Da wurde einem der Umgang mit der Waffe gezeigt, das ganze Regelwerk erklärt und dann werden bei den praktischen Prüfungen auch Fehler eingebaut, die man erkennen muss“, erläutert der Friedberger. Beim Start gibt es vieles zu beachten: Haben alle bei „auf die Plätze“ die Finger hinter der Startlinie und ein Knie am Boden? Erst wenn alle ruhig in den Blöcken verharren folgt „fertig“ und dann möglichst zügig „los“ – und damit der Schuss. Die Pistole ist mit einem Kabel mit der Zeitnahme verbunden, ausgelöst wird die durch den Knall mittels eines Mikrofons, das vorne an der Waffe angebracht ist. Zuckt einer zu früh und löst damit einen Fehlstart aus, wird zurückgeschossen. „Darum sind wir meist zu zweit am Start, denn einer kann maximal vier Läufer richtig im Blick haben“, so der Friedberger.

Im Laufen stellten sich bald die ersten Erfolge ein

Was sich so einfach anhört, ist in Wirklichkeit ein durchaus anstrengender Job – und vor allem ein zeitintensiver. Gerade bei Mehrkampfmeisterschaften sei er der Erste der kommt, und der Letzte, der geht. „Es beginnt ja immer mit den Sprints und als letzte Disziplin stehen dann auch noch die Läufe über 800 oder 1500 an Meter an“, erklärt Lindermeir.

Er selbst kam mit zehn, elf Jahren zur DJK Friedberg, nachdem er es auch mal mit Turnen probiert hatte. Anfangs versuchte er sich in allem, also Laufen, Springen, Werfen. Früh aber setzte sich die Erkenntnis durch, dass ihm das Laufen am ehesten liegen würde. „Für Hochsprung war ich ungeeignet, beim Weitsprung störte mich der Sand in den Schuhen und den Klamotten und für Sprint war ich zu langsam – also blieben die Mittelstrecken“, erinnert er sich. Die trainierte er dann intensiver und hatte Erfolg, seinen größten im Januar 1983 in der Münchner Olympiahalle. Dort wurde er bayerischer A-Jugendmeister in 1:59,51 Minuten.

Wenig später endete Lindermeirs Leichtathletikkarriere aus beruflichen Gründen. „Ich arbeitete als Betonbauer und da blieb dann einfach keine Zeit mehr fürs Training“, erinnert er sich. Zwar blieb er Mitglied bei der DJK, doch das Interesse an der Leichtathletik erlosch für gut zehn Jahre – bis eben der Sohn mit dem Kindersport begann und dann eben Heinz Schrall die eingangs erwähnte Frage stellte. Seitdem ist er wieder voll dabei, er habe halt „im falschen Moment ja gesagt“, meint Lindermeir scherzhaft. „Ich wollte der DJK und dem Heinz auch was zurückgeben, die haben ja auch einiges an Zeit in mich investiert“, fügt er an. Tochter Julia orientierte sich sportlich anders, sie ist äußerst erfolgreich im Kampfsport unterwegs.

Armin Lindermeir hat noch ein anderes Hobby

Doch Armin Lindermeir hat noch ein anderes Hobby und auch das ist zeitintensiv und es kracht dabei: Feuerwerk. „Ich hab schon als kleiner Bub mit meinem Vater Feuerwerke gemacht, war mit 18 das erste Mal beim Silvesterfeuerwerk am Eibsee mit dabei, damals bei minus 28 Grad – und hab das dann 25 Jahre lang gemacht“, erinnert er sich. 1988 absolvierte er eine Ausbildung zum Pyrotechniker, seitdem ist er bayernweit bei großen Feuerwerken im Einsatz. „Auch das ist familienunfreundlich. Wir sind seit 29 Jahren verheiratet und haben noch nie gemeinsam Silvester gefeiert“, fügt Ehefrau Irmgard an. In Friedberg ist Lindermeir zuständig für die Nacht der Sterne im Advent, für das Volksfestfeuerwerk und er brannte auch das Feuerwerk beim Altstadtfest 2016 ab – und bei vielen Events ist seine Frau mit von der Partie. „Sie arbeitet bei er Feuerwerksfabrik in Gersthofen“, erläutert Lindermeir. Rund 1500 Feuerwerke hat Armin Lindermeir bereits abgebrannt, es dürften noch etliche hinzukommen und auch sein Kommando „Auf die Plätze, fertig, los“ werden wohl noch viele Athleten hören.

Drei Fragen an Armin Lindermeir

Wen würden Sie gerne einmal kennenlernen oder treffen?

„Da bin ich jetzt überrascht. Ich bin schon einigen Prominenten begegnet und hab’ da grad keinen auf der Liste.“

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen?

„Da gibt es einige. Ich kann mit Golf, Fußball oder Tennis wenig anfangen – und vor allem auch nicht mit den Sportarten, in denen ein Kampfrichter entscheidet, also beispielsweise mit Eiskunstlauf oder Turnen. Ich bin für Sportarten, bei denen man exakt messen kann.“

Womit kann man Sie so richtig auf die Palme bringen?

„Auch da gibt es einiges: Wenn einer faul ist beim Arbeiten beispielsweise, oder wenn ich angelogen werde – oder wenn ich beim Einkaufen in der Schlange stehe und es drängelt sich einer rein.“

