Athleten der DJK Friedberg sind vorne dabei

Die Friedberger beweisen bei den Kreismeisterschaften in Neusäß ihr Können

Von Karin Wiegmann

Bei den Kreismeisterschaften der U12 in Neusäß traten von der DJK Friedberg Marie Buchmann und Simon Schlesing an. Die warmen Temperaturen sorgten für jede Menge persönliche Bestleistungen.

Für Marie (W10) war es erst der zweite Wettkampf überhaupt. Im Ballwurf belegte sie mit 23 Metern einen tollen zweiten Platz unter 30 Teilnehmerinnen. Platz sechs gelang ihr im Weitsprung mit 3,32 Meter, hier waren sogar 41 Teilnehmerinnen am Start, genauso wie über 50 Meter, wo sie am Ende mit 8,75 Sekunden auf Platz zehn lief. Zum Abschluss gab es für sie noch den gleichen Platz über 800 Meter.

Mit 40,50 Metern auf Platz zwei

Simon Schlesing in der M11 warf hervorragende 40,50 Meter mit dem Schlagball und holte sich damit den Vizetitel. Mit 4,05 Meter und Platz vier schrammte er im Weitsprung nur knapp am Podest vorbei. Auch über 50 Meter zeigte er sein Talent und wurde mit 8,05 Sekunden guter Fünfter. Zum Abschluss lief er über 800 Meter in 2:50,07 Minuten nochmals auf den Silberrang.

Gleichzeitig fanden die schwäbischen Blockmeisterschaften der U14 und U16 in Aichach statt. Hier trat einzig Anna Zach von der DJK Friedberg an und zeigte einen gelungenen Wettkampf. Den Auftakt machte sie mit 13,79 Sekunden über 80 Meter Hürden und verbesserte sich hier über eine halbe Sekunde. Im Hochsprung übersprang sie wie beim letzten Wettkampf, als sie schwäbische Meisterin wurde, erneut 1,52 Meter. Eine weitere Bestleistung stellte sie über 100 Meter in 14,39 Sekunden auf. Beim Speerwurf flog der Speer auf erfreuliche 20,74 Meter. Zum Abschluss riskierte sie im Weitsprung noch mal alles und schaffte mit 4,57 Meter erneut eine persönliche Bestleistung. Insgesamt sammelte sie 2361 Punkte, dies bedeutete den Vizetitel im Block Sprint/Sprung in der W15. Bei den bayerischen Langstaffelmeisterschaften in Freising traten Sultan Nuguse, Tim Mahl und Ahmed Tamam über 3x1000-Meter der U20 außer Konkurrenz an, da Sultan und Ahmed noch nicht wie vom Verband gefordert ein Jahr lang im Besitz eines gültigen Startpasses sind. Nur knapp zwei Sekunden hinter dem Zweitplatzierten liefen sie in hervorragenden 8:23,39 Minuten ins Ziel.

