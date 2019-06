vor 17 Min.

Auch Caiuby gratuliert dem Friedberger Fatih Dübüs

Der Friedberger Fatih Dübüs gewinnt seinen ersten Profikampf. Dabei macht der 25-Jährige mit seinem Gegner aus Bosnien kurzen Prozess.

Von Peter Kleist

Wer den ersten Profi-Boxkampf des Friedbergers Fatih Dübüs erleben wollte, durfte nicht zu spät in der Halle des Boxstudios an der Alten Augsburger Straße in Donauwörth sein. Denn der 25-jährige mehrfache bayerische Amateurmeister machte bei seiner Profipremiere kurzen Prozess: Schon in der ersten Runde war der Kampf vorbei – Dübüs siegte durch technischen K.o.

Technischer K.o. in Runde eins

Auch wenn sein Gesicht einige Tage nach dem Kampf noch ein blaues Auge ziert: Fatih Dübüs ist mit sich und seinem ersten Auftritt als Profiboxer vollauf zufrieden. Der Kampf gegen den Bosnier Anel Islamovic, 24, der auf vier Runden angesetzt war, dauerte nur knapp eine Minute. Dann griff der Ringrichter ein und erklärte den Friedberger zum Sieger durch technischen K.o. Zu deutlich war die Überlegenheit des 25-Jährigen Jungprofis gegen einen Gegner, der bereits 24 Profikampfe absolviert hatte.

„Ich habe genau das umgesetzt, was ich mit meinem Trainer Florin Catuna durchgesprochen hatte – und unser Konzept ging auf“, erzählte Dübüs, der ganz offensichtlich bestens vorbereitet in seinen Premierenkampf ging. Beim „Pratzen“, dem intensiven Aufwärmen mit seinem Trainer, war die Marschroute festgelegt werden.- „Ich sollte locker rausgehen, gleich Druck machen und nach Möglichkeit nachsetzen – und das habe ich gemacht. Ich hatte ihn schnell in der Ecke und habe eine Reihe von Treffern auch an den Kopf angebracht, und so war es schnell erledigt – obwohl ich auch ein paar Schläge abbekommen habe“, beschrieb Dübüs den Kampf. Vom Einmarsch in den Ring bis zum Ende durch den Ringrichter waren keine vier Minuten vergangen. „Das Aufwärmen war länger und anstrengender als der Kampf“, fügte Dübüs an.

Erinnerungsbild mit Caiuby

Der erste Kampf des Friedbergers als Profi in der Klasse bis 63 Kilo war nicht nur sportlich ein Erfolg. Auch die Halle in Donauwörth war gut gefüllt, die Sitzplätze waren alle vergeben, viele verfolgten den Kampf stehend. Rund 350 Boxfans erlebten den schnellen Sieg des Friedbergers – darunter auch Prominente wie der Brasilianer Caiuby, Noch-Profi des Bundesligisten FC Augsburg. Der ließ es sich auch nicht nehmen, Fatih Dübüs zu gratulieren und sich auch zu einem Erinnerungsfoto mit Dübüs bereit zu stellen. Dank einiger Sponsoren, die die Kosten für den Kampf übernommen hatten, blieb für den Friedberger auch auf der finanziellen Seite ein bisschen was hängen.

Folgt der nächste Kampf im Juli?

Nun soll bald der zweite Kampf folgen, wenn möglich schon am 6. Juli in Nürnberg. „Mein Team um meinen Manager Igor Jandric ist schon auf Gegnersuche“, erklärte Dübüs. Wenn ein passender Kontrahent gefunden ist, müssten noch die Modalitäten geklärt werden: wie viel der Kampf kostet und über wie viele Runden er gehen soll. Sollte Fatih Dübüs dann wieder so furios loslegen, dann ist es durchaus möglich, dass auch Kampf Nummer zwei nicht über die volle ausgemachte Distanz geht.

