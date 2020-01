vor 52 Min.

Auch im Landkreis fliegen die Darts-Pfeile

In Paar-Harthausen und Sandizell gibt es zwei Vereine, die diesem Sport frönen. Und die Weltmeisterschaft in London wurde natürlich mit großem Interesse verfolgt.

Von Peter Kleist

Natürlich habe er das Finale der Darts-Weltmeisterschaft zwischen Peter Wright und Michael van Gerwen vor dem Fernseher verfolgt. „Und zwar von Anfang bis zum letzten Pfeil“, erklärte Christian Späth, der Vorsitzende des Darts-Clubs Harthausen-Paar. Der Metzgermeister aus Harthausen kam zu einem eindeutigen Urteil: Peter Wright ist ein würdiger Titelträger.

„Der hat absolut verdient gewonnen und das super gemacht. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist cool geblieben – und hat einfach wahnsinnig gut geworfen“, so Späth nach dem 7:3-Sieg des Schotten im Tollhaus Ally Pally in London.

Zwei Mannschaften im Spielbetrieb

Christian Späth ist der Vorsitzende des Darts-Clubs Harthausen-Paar, den es seit gut zwei Jahren gibt und der 25 Mitglieder hat. Die Harthauser sind auch mit zwei Mannschaften im Spielbetrieb des nordschwäbischen Darts-Verbandes vertreten und spielen dort in der 2. Liga Süd in den Gruppen schwarz und weiß. Momentan ist Weihnachtspause, aber bis zum 18. Dezember standen Punktspiele an und so kam es, dass diesmal kein gemeinsames WM-Schauen auf dem Programm stand. „Jeder war eigentlich froh, dass man mal seine Ruhe hatte – und außerdem waren die Deutschen ja auch schnell draußen“, meinte Späth. Dennoch wurde die WM natürlich angeschaut und Späth war von den Spielen angetan. Auch von der Tatsache, dass mit Fallon Sherrock erstmals eine Frau eine Erstrundenpartie bei einer Weltmeisterschaft gewonnen hatte. „Das finde ich super, dass die Frauen dabei sind und sich so gut schlagen. Das war echt und das belebt die Darts-Szene“, erklärte er.

Für die Spieler des DC Paar-Harthausen ist die Weihnachtspause bald wieder vorbei, am 13. und 14. Januar stehen den beiden Mannschaften des Vereins die nächsten Punktspiele bevor – eines davon in Lechhausen.

Auch bei der DJK Sandizell-Grimolzhausen – die beiden Orte liegen zwischen Pöttmes und Schrobenhausen – gibt es eine Darts-Abteilung. Allerdings eine, die bislang nicht am offiziellen Spielbetrieb teilnimmt. Doch auch bei der DJK fliegen die Pfeile bei regelmäßigen Treffen sowie bei vereinsinternen Turnieren, die immer wieder abgehalten werden.

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Im Ally Pally ist die Hölle los

Themen folgen