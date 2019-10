vor 58 Min.

Aufsteiger schlägt Absteiger

Kissing verliert gegen die SpVgg Langerringen

Die punktgleiche SpVgg Langerringen gastierte im Kissinger Stadion. Der Aufsteiger ist die Überraschungsmannschaft der Liga – und die Langerringer nahmen auch aus Kissing drei Punkte mit. Die Offensive machte den Unterschied beim 4:3-Sieg der Gäste.

Kissing war noch gar nicht auf dem Platz und lag nach einem blitzsauberen Konter mit 0:1 im Rückstand (2.). Jonas Graf glich schon acht Minuten später aus und Kissing ging dann sogar in Führung. Andreas Lachner erkämpfte sich an der Torauslinie den Ball, spitzelt ihn zu Luca Ogino, der schob cool ein.

Die Führung hielt nicht bis zum Pausenpfiff: Beim Freistoß nahe der Mittellinie war KSC-Torsteher Heyen zu unentschlossen und musste einen durchaus haltbaren Treffer vom starken Bastian Renner hinnehmen (42.). Dann ging der Gast in Führung. Niklas Heyen hielt zunächst stark gegen Renner, den Abpraller setzte Sebastian Grüner in das KSC-Gehäuse (65.). Nach doppeltem Doppelpass zwischen Schuller und Mader verhinderte Keeper Patrick Joder das mögliche 3:3 und fast im Gegenzug fiel das 4:2 für den Gast. Wieder war es ein Standard, den Renner per Kopf verwandelte. Karsten Binder erzielte nach Lang-Ecke das 3:4 und trotz der Hinausstellung von Ulrich Strehle nach zwei üblen Fouls (88.) gelang der Ausgleich nicht mehr. (rgw)

KSC Heyen, Wrba, Genitheim, Graf, Lang, Mader, Schuller, Binder, Horak (46. Carreno), Ogino (75. Zincke), Lachner (58. Gashi). – Tore 0:1 Schorer (2.), 1:1 Graf (10.), 2:1 Ogino (14.), 2:2 Renner (42.), 2:3 Grüner (65.), 2:4 Renner (75.), 3:4 Binder (86.) – Gelb-Rot Strehle (88./SpVgg) – Schiedsrichter Markus Casazza (Augsburg) – Zuschauer 120

Themen folgen