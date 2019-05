vor 36 Min.

Aus und vorbei: Kissing steigt ab

Niederlage in Neugablonz besiegelt den Abstieg des KSC. Ried schöpft nach dem 4:4 gegen Meister Dasing wieder neue Hoffnung.

Von Peter Kleist

Das war’s für den Kissinger SC in Sachen Bezirksliga. Nach der 1:6-Niederlage im Nachholspiel am Mittwochabend bei Olympia Neugablonz steht es endgültig fest: Der KSC muss den Weg zurück in die Kreisliga antreten. Das Team von David Bulik kann zwei Spieltage vor Schluss bei sieben Punkten Rückstand auf den 1. FC Sonthofen II nicht einmal mehr den Relegationsplatz erreichen.

Gut begonnen und in Konter gelaufen

Neugablonz – Kissing 6:1 Die Kissinger begannen beim BSK Olympia Neugablonz, das selbst noch nicht hundertprozentig gerettet ist, furios. Das Team von David Bulik machte von Beginn an Druck und hatte durch Pascal Mader auch die ersten Chancen. Nach sechs Minuten scheiterte Mader an Torhüter Dennis Starowoit und in der zehnten Minute verfehlte ein Freistoß von ihm das Ziel nur ganz knapp. Doch dann kam es wie so oft in dieser Saison – Kissing schnappte ein Gegentor und gleich darauf noch eines. In der 17. Minute war es BSK-Torjäger Benjamin Maier, der zum 1:0 einnetzte – mit der ersten Chance der Hausherren überhaupt und auch noch aus einer vermeintlichen Abseitsposition heraus. Und nur zwei Minuten später war Zoran Vrbanic zur Stelle, machte das 2:0. Als wiederum Maier in der 33. Minute nach einem Konter das 3:0 nachlegte, hatten wohl auch die größten Optimisten unter den Kissingern den Glauben an den Klassenerhalt verloren. „Das glaubt mir zwar keiner, aber wir haben heute wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wären wir öfter so aufgetreten, hätten wir mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt“, meinte ein spürbar geknickter KSC-Abteilungsleiter Mario Borrelli.

Turbulent wurde es dann noch einmal in der zweiten Halbzeit – und zwar genauer zwischen der 62. und 64. Minute. In dieser Zeitspanne schlug es nämlich gleich dreimal hinter den Torhütern ein. Zunächst traf Daniel Hutter zum 4:0 für die Platzherren (62.), KSC-Spielertrainer David Bulik verkürzte auf 1:4 (63.) und wiederum nur eine Minuten später stellte Daniel Uhrmann mit dem 5:1 den alten Abstand wieder her. Spätestens damit war das Kissinger Schicksal endgültig besiegelt, das 6:1 durch einen verwandelten Handelfmeter von Benjamin Maier in Minute 80 war nur mehr für die Statistik.

Tore 1:0 Maier (17.), 2:0 Vrbanic (19.), 3:0 Maier (33.), 4:0 Hutter (62.), 4:1 Bulik (63.), 5:1 Uhrmann (64.), 6:1 Maier (80./HE)

Turbulente zweite Halbzeit

Ried – Dasing 4:4 Turbulent ging es zu auf den Rieder Höhen, wo es zunächst nach einem Sieg für den bislang ungeschlagenen Meister Dasing aussah. Doch der lag nach einer 2:0-Pausenführung nach einigen kuriosen Entscheidungen in der zweiten Halbzeit sogar mit 2:4 im Hintertreffen, ehe Kaan Ayyildiz und Florian Higl mit ihren Toren zumindest noch für den 4:4-Ausgleich sorgten. In der hektischen Schlussphase sahen die Rieder Andreas Meisetschläger und Pascal Lakomiak noch Gelb-Rot.

Tore 0:1 Schulz (6.), 0:2 Treffler (12.), 1:2 Michael Meisetschläger (61.), 2:2 Lakomiak (65.), 3:2 Weishaupt (67.), 4:2 Lakomiak (79.), 4:3 Kaan Ayyildiz (85.), 4:4 Higl (90.). – Gelb-Rot A. Meisetschläger (83.), Weishaupt (88./beide Ried)

