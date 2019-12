08:06 Uhr

Ausgebuchte Kurse, tolle Bedingungen

Das Interesse an den Angeboten der Vereine ist groß. Einige starten erst in der zweiten Ferienhälfte mit ihren Kursen und dürfen bestens präparierte Pisten erwarten.

Von Peter Kleist

Noch ist in unseren Breiten vom Winter wenig zu spüren, doch allen Unkenrufen zum Trotz können die Skisport treibenden Vereine aus dem Altlandkreis ihren Kursen zuversichtlich entgegenblicken oder schon von gelungenen Kursen berichten.

Die Skiabteilung des SV Ottmaring fuhr mit 25 Kindern dreimal zum Skikurs nach Jungholz und fand dort gute Bedingungen vor. „Dafür, dass es insgesamt so wenig Schnee gab, waren die Verhältnisse sehr gut, auch wenn es am Morgen stellenweise ein bisschen eisig war“, berichteten Jürgen Anker, von der SVO-Skiabteilungsleitung. Eigentlich hatte man vorgehabt, einen Tag zur Wettersteinbahn nach Ehrwald zu fahren, doch da waren die Bahnen nicht geöffnet. Die Ottmaringer Verantwortlichen jedenfalls können eine positive Bilanz ziehen. „Die Kurse waren ausgebucht und wir hatten an jedem Tag 25 glückliche Kinder auf der Piste“, so Ankner. Selbst die teilweise langen Wartezeiten an den Liften konnten die gute Stimmung nicht trüben. Auch die übrigen Fahrten, die der SVO plant, finden statt und sind bereits ausgebucht.

Zwei Kurse stehen in Mering noch aus

Der Skiclub Mering freute sich in diesem Jahr wieder über ausgebuchte Skikurse und hat schon zwei der vier Kurstage absolviert. In Berwang und Ehrwald gingen die ersten beiden über die Bühne, bei durchaus guten Bedingungen – auch wenn man am ersten Tag aufgrund der Schneefälle „wetterfest“ sein musste. Die beiden weiteren Kurse finden am 3. und 5. Januar statt, dabei reichen die Gruppen von den Anfängern bis zur Renngruppe.

TSV Friedberg fährt nach Ellmau

Dagegen stehen bei anderen Vereinen bzw. Abteilungen die Kurse noch bevor – und die Aussichten sind übereinstimmend bestens. „Wir halten unsere Kurse am 2., 4. 6. und 10. Januar ab und zwar wieder im Skigebiet Ellmau/Scheffau. Und dort herrschen mittlerweile beste Bedingungen“, erklärte Peter Seidenbusch, der Ski-Abteilungsleiter des TSV Friedberg. „Oben sind alle Lifte in Betrieb und auch die Talabfahrten wurden beschneit und sind jetzt möglich“, meinte Seidenbusch weiter. Acht bis zehn Skilehrer werden sich um die Kinder in den diversen Kursen kümmern. „Wir fahren seit Jahren gut damit, dass wir die Kurse erst nach dem Weihnachtstrubel starten lassen“, so Seidenbusch.

Und auch die übrigen Events beim TSV Friedberg – Nachtskifahrt und Tagesskifahrt im Februar – sind ausgebucht. „Ich musste sogar Wartelisten anlegen“, erklärte der Friedberger Ski-Chef. Nur für die Vier-Tages-Fahrt nach Südtirol vom 5. bis 8. März sind noch einige wenige Plätze frei.

Dasinger Kurse wieder in Seefeld

Beim TSV Dasing werden die Skikurse traditionell erst zum Jahresbeginn abgehalten, diesmal am 4., 11., 12. und 18. Januar. „Wir sind damit in den letzten Jahren immer gut gefahren“, erklärte Dasings Skiabteilungsleiter Marcus Jakob. Die Dasinger fahren wieder nach Seefeld und dürften dort beste Bedingungen vorfinden. „Es sieht gut aus, alle Lifte sind offen, es hat genügend Schnee und es dürfte keine Probleme geben“, so Jakob.

Die 65 Teilnehmer werden auf zwölf Kurse aufgeteilt, man kann also in kleinen Gruppen üben. „Die Kurse waren wieder schnell ausgebucht und auch die Wintersportfahrt Anfang Februar und das Familienwochenende für die Kleinsten sind voll und die Drei-Tages-Skifahrt nach Südtirol ist gut gebucht“, berichtete der Dasinger.

Ebenfalls erst im Januar starten die Sport-Freunde Bachern mit ihren Kursen, die am 3., 5. und 11. abgehalten werden. Wo, das wird kurzfristig nach Schneelage entschieden.

Alpenverein Friedberg fährt erst nach Dreikönig

Der Alpenverein Friedberg wird seine Ski- und Snowboardkurse traditionell auch erst im Januar durchführen, wobei immer nach Dreikönig mit den Kursen begonnen wird. Die Termine sind die Samstage, 18. und 25. Januar sowie der 1. Februar. „Die Kurse sind gut belegt und wir werden Ziele in Ehrwald an der Wettersteinbahn, Lermoos oder Berwang ansteuern – das werden wir immer kurzfristig entscheiden“, so der Alpenvereins-Vorsitzende Richard Mayr. Mit den Verhältnissen könne man leben. „Die sind so, wie sie sind und die Pisten sind auch künstlich beschneit“, meinte Mayr. Auch die anderen Angebote des Alpenvereins erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Skitourenwochenende ist ausgebucht und auch die traditionelle Skiwoche sei wieder sehr gut belegt, teilte der AV-Chef mit.

Die Bergsportabteilung des BC Rinnenthal, die zweitgrößte Abteilung des Vereins, hat bereits zwei Skikurstage hinter sich. Die noch verbleibenden beiden Kurse finden nun an den Samstagen 4. und 11. Januar statt, als möglicher Ersatztermin stünde beim BCR noch der 18. Januar parat.

