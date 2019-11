vor 41 Min.

Ausgeglichene Bilanz bei Kissings Jugend

Beim Nachwuchs des Kissinger SC halten sich Siege und Niederlagen die Waage. Die Damen verlieren zweimal.

Von Johann Hamberger

Die Jugend I der Kissinger Tischtennis-Abteilung musste erneut eine knappe Niederlage einstecken und auch die bisher ungeschlagene Jugend IV unterlag im Spitzenspiel. Doch die zweite und dritte Jugend glich mit ihren Siegen die Bilanz aus. Die Kissinger Damen kassierten erneut zwei sehr knappe Niederlagen und rangieren weiter am Tabellenende der Bezirksklasse A Gruppe 2.

Knapp den Kürzeren gezogen

In der Bezirksliga musste Kissings Jugend I zum SSV Höchstädt reisen. Den 0:2-Rückstand aus Doppel und dem ersten Einzel von Sebastian Behrend konnten Johannes Bing und Behrend ausgleichen. Lilien Heit und Johannes Bing verloren im fünften Satz und nach der zweiten Niederlage von Heit stand es 5:2 für den SSV. Behrend und Bing brachten Kissing auf 4:5 heran, aber gegen Höchstädts Nummer eins unterlag Heit klar, sodass es am Ende 4:6 stand.

Die Jugend II empfing den SSV Bobingen II. Zum Auftakt gab’s eine Doppelniederlage und Luis Kästner verlor im fünften Satz. Doch Jonah Kraus (3), Fabian Lerch und Kästner (2) sorgten für den heiß umkämpften 6:4-Erfolg.

Erfolg im Derby gegen Friedberg

Die dritte Jugend hatte den TTC Friedberg zu Gast. Dem Doppelsieg von David Heit/Junker folgten zwei Einzelsiege von David Heit und Frederick Junker. Christina Mauerer verlor, aber nach jeweils zwei Siegen von Heit und Junker war der klare 7:3-Sieg perfekt. Zum Spitzenspiel der Jugendbezirksklasse C Gruppe 2 reiste Kissing IV zum bisher ebenfalls noch ungeschlagenen TV Mering. Trotz guter Leistungen konnte nur Tim Kothmeir den Ehrenpunkt bei der klaren 1:9-Niederlage ergattern.

Damen weiter sieglos

Der Tabellendritte SSV Bobingen II gastierte bei den Kissinger Damen. Nach einer sehr knappen Doppelniederlage von Galbas/Heit und drei weiteren Einzelniederlagen lag das Kissinger Team schnell mit 0:4 zurück. Aber Petra Wunderlich, Katarzyna Galbas und Nachwuchsspielerin Lilien Heit schafften mit drei Siegen den Anschluss zum 3:4. Aber in der dritten Einzelrunde siegte nur noch Wunderlich und so mussten sich die Kissingerinnen wieder einmal knapp mit 4:6 geschlagen geben.

Im zweiten Spiel traten die Damen beim TSV Königsbrunn II an. Auch diesmal wurde das Doppel verloren, aber Isolde Haupt glich aus. Es folgten vier Niederlagen, ehe die Kissingerinnen zur Aufholjagd bliesen. Petra Wunderlich, Isolde Haupt und Lilien Heit brachten das Team auf 4:5 heran. In der letzten Begegnung unterlag Haupt der Königsbrunner Nummer eins und so hieß es am Ende wieder 4:6.

