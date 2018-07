vor 57 Min.

Auszeichnung fürs Ehrenamt Lokalsport

Bei der Feier in Nördlingen werden auch Mitglieder des BC Rinnenthal geehrt.

Ehrenamt im Sport ist unverzichtbar. Die freiwilligen Helfer verbringen viel Zeit in Vereinen und Verbänden. Unentgeltlich. In Deutschland gibt es im organisierten Sport fast neun Millionen solcher Engagierter. Beim „Tag des Ehrenamts“ wurden Funktionäre aus der Region vom Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert in Nördlingen geehrt.

Einmal im Jahr stehen Sie im Rampenlicht. Die heimlichen Stars in den Sportvereinen, die dafür sorgen, das alles reibungslos funktioniert – die Ehrenamtlichen. So wurden auch aus den Reihen des BC Rinnenthal Günther Schnell, Theresis Steber, Gitti Holzmüller und Rita Steinhard für ihr Engagement geehrt. Das Ehrenamt sei ein Schatz, den es zu behüten bedarf, und einer der wichtigsten Stützen für jeden Verein hieß es.

Themen Folgen