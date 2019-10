vor 18 Min.

B-Jugend holt die ersten Punkte

Klarer Erfolg nach zwei Niederlagen am Grünen Tisch. A-Jugend hat in Rimpar dagegen nichts zu bestellen

Von Domenico Giannino

Während die männliche A-Jugend der Friedberger Handballer in der Bayernliga in Rimpar eine deftige Niederlage einstecken musste, kamen die B-Jugendlichen in der Landesliga zu einem beinahe ebenso deutlichen Sieg.

A-Jugend Mit ihrer ersten Saisonniederlage kehrte die Friedberger A-Jugend aus Rimpar zurück. Beim 28:40 (14:18) vergaben die Friedberger viele gute Chancen und kamen trotz ihres guten Startes nicht mehr hinterher. Anfangs war der TSV seinem Gegner noch gewachsen. Defensiv hatte man zwar einige Probleme gegen den starken Rückraum der Franken. Dafür waren die Gäste im Angriff spielfreudig und blieben bis zum 6:6 dran.

In der körperbetonten Begegnung gab es viele Zeitstrafen, die gleichmäßig verteilt waren. In Unterzahl kassierte Friedberg viele Tore und vergab zudem gleich drei Siebenmeter. Fast nur mehr durch Einzelaktionen kamen die Friedberger zu Toren. So lagen die Gäste zur Pause mit 14:18 zurück. Im zweiten Durchgang mussten Marcus Lugauer und Henri Häusler nach der dritten Zeitstrafe auf der Tribüne Platz nehmen. Jetzt hatte Rimpar leichtes Spiel und verwertete seine häufige numerische Überlegenheit konsequent. Nach dem 22:28 brachen dann die Dämme, die Schlussphase gehörte ganz den Franken. Die Friedberger, die ihre ersten beiden Spiele gewonnen hatten, konnten nichts mehr zusetzen und verloren klar mit 28:40.

Trainerin Sandy Mair sah den Misserfolg unter folgender Perspektive: „So ein Spiel muss man schnell abhaken. Jetzt gilt es nach vorne zu schauen und unter der Woche an den Dingen zu arbeiten, die man beeinflussen kann. Vor allem das Überzahlspiel hat mir in Rimpar gar nicht gefallen.“

B-Jugend Die männliche B-Jugend konnte in der Landesliga auch ihr drittes Spiel gewinnen. Beim 41:28 (18:14) gegen den ASV Dachau überzeugte Friedberg mit einer sicheren Offensive. Zwar hatte der TSV auch gegen Freising-Neufahrn und EBE Forst United gewonnen, doch weil dabei zwei Spieler eingesetzt wurden, die nach einem Vereinswechsel noch nicht spielberechtigt waren, gingen die Punkte am Grünen Tisch verloren. Gegen Dachau zeigte Friedberg gute Kombinationen und schnelles Laufspiel. Defensiv lief es dafür noch nicht so gut, dennoch führten die TSVler zur Pause mit 18:14. Die Abwehr war stark verbessert im zweiten Durchgang. Jetzt hatte die B-Jugend alles im Griff und ging mit 28:22 in Führung. In der Schlussphase ließ Dachau nach, der TSV baute seinen Vorsprung beinahe nach Belieben aus. Alle Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Nach dem 41:28 stehen jetzt endlich auch die ersten Punkte auf dem Konto des TSV, der in der Landesliga oben mitspielen will. Mit den bisher gezeigten Leistungen sollte das möglich sein.

TSV Kiehstaller, Wandt, Risse (3), Weigl (1), Seitz (2), Braun (3), Wilfert (1), Kell (6), Bauer (6), Wanie (6), Seidler (4), Schmeer (1), Maas (8)

D-Jugend Zum Saisonstart ging es für die weibliche D-Jugend der JSG Friedberg-Kissing nach Königsbrunn. Im Spiel gegen die Gastgeberinnen gab es eine 6:16-Niederlage. Durch einige gute Aktionen der Torhüterinnen konnte eine noch höhere Niederlage verhindert werden.

