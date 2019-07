16:00 Uhr

BC Rinnenthal holt junge Talente

Der Kreisligist ist mit dem neuen Trainer in die Vorbereitung gestartet. Mehrere Stammspieler verlassen die Erste.

Von Thomas Losinger

Der Kreisliga-Vizemeister der vergangenen Saison BC Rinnenthal befindet sich wieder im Trainingsbetrieb. Dem neuen Coach Lubos Cerny steht künftig Stefan Winterhalter als Co-Trainer und verlängerter Arm auf dem Feld zur Seite. Sie ersetzen das bisherige Trainerteam Markus Rolle und Franz Losert.

Auch innerhalb des Teams gibt es in diesem Jahr für Rinnenthaler Verhältnisse ungewöhnlich viele Veränderungen. So hat zum Beispiel der langjährige Stammtorhüter Felix Fuhrmann seine Karriere beendet. Für ihn kommt vom BC Aichach Peter Rinauer. Johann Stadler ist zu seinem Heimatverein SV Mering zurückgekehrt. Mit Felix Zapf und Michael Greinbold haben sich zwei langjährige Stützen der ersten Mannschaft ins Ausland verabschiedet. Außerdem wird der langjährige Kapitän Patrick Treffler in Zukunft für die zweite Mannschaft auflaufen, da er aus privaten Gründen etwas kürzer treten möchte.

Julian Büchler kommt vom Kissinger SC

Es konnten aber auch wieder hoffnungsvolle junge Talente aus der Region vom Weg des BCR überzeugt werden. Vom SV Mering kommt beispielsweise Valentin Riedl. Sein Vater Rainer hat vor Jahren erfolgreich die zweite Mannschaft des BCR trainiert. Vom FC Stätzling kommt Joachim Markaj. Er hatte seine Karriere schon beendet und wagt beim BCR einen Neustart. Ebenfalls stolz ist man auf Rinnenthaler Seite über die Neuverpflichtung von Julian Büchler. Der aus der Nachbargemeinde Rohrbach stammende Offensivspieler, gehörte in den letzten beiden Jahren in Kissing zu den Leistungsträgern in der Bezirksliga. Wenig Veränderungen sind in der zweiten und dritten Mannschaft zu verzeichnen. Mit Matthias Bauer für den BCR II (zuletzt Erlingen) und Alexander Kopp (SC Eurasburg) für den BCR III wurden aber auch hier Neuzugänge vorgestellt.

Die Vorbereitungsspiele des BC Rinnenthal

BCR Sonntag, 21. Juli um 15 Uhr beim Vfl Ecknach; Samstag, 27. Juli, um 16 Uhr zu Hause gegen TSV Dinkelscherben; Sonntag, 28. Juli, um 16 Uhr zu Hause gegen FC Horgau; Sonntag, 4. August, um 15 Uhr bei der SpVgg Langerringen; Samstag, 10. August, um 15 Uhr zu Hause gegen TSV Göggingen

BCR II Mittwoch, 24. Juli, um 19 Uhr zu Hause gegen VfL Ecknach II; Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr beim TSV Pöttmes II; Sonntag, 4. August, um 13 Uhr bei der SpVgg Langerringen II; Sonntag, 11. August, um 15 Uhr bei der SG Mauerbach

BCR III Sonntag, 21. Juli um 14 Uhr beim BC Aichach II; Sonntag, 28. Juli um 16 Uhr beim SC Eurasburg II; Sonntag, 4. August, um 11 Uhr bei der SpVgg Langerringen III; Sonntag, 11. August, um 13 Uhr bei der SG Mauerbach-Klingen II

Themen Folgen