BC Rinnenthal und TSV Dasing treten auf der Stelle

Rinnenthal und Dasing fehlt nicht viel zu einem Punktgewinn. Durch die Niederlagen müssen sie den aber Blick nach unten richten – die Abstiegsränge sind nah.

Von Thomas Lindemeyer und Reinhold Rummel

Kein guter Tag für die Mannschaften aus dem Altlandkreis in der Kreisliga Ost: Sowohl der BC Rinnenthal als auch der TSV Dasing verlieren ihre Spiele.

BC Rinnenthal steht sich in Feldheim selbst im Weg

SV Feldheim-BC Rinnenthal 3:2 Knapp verlor der BC Rinnenthal sein Auswärtsspiel beim SV Feldheim. Die Heimmannschaft wusste vermutlich nach dem Spiel gar nicht, warum sie gewann. Der BCR lud durch persönliche Fehler die Gastgeber zum Toreschießen ein.

Nachdem in der ersten Viertelstunde wenig passierte, ging Feldheim nach einem unnötigen Ballverlust von Fabian Schmidt durch Bauer in Führung. Der BCR war geschockt und nur kurz darauf erhöhte Schütt nach einem weiteren Durcheinander in der BCR-Abwehr zum 2:0. Doch der BCR kam zurück: Vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Benni Engl zum 2:1. Nach einem schnellen Einwurf von Stefan Winterhalter überlupfte Engl nach dem Seitenwechsel den verdutzten Heimkeeper aus acht Metern zum Ausgleich.

Jetzt war der BCR obenauf und hatte gleich die nächste Möglichkeit. Ein Flachschuss von Stefan Winterhalter aus 20 Metern ging aber knapp am linken Pfosten vorbei. Wie aus dem nichts dann die erneute Führung für Feldheim: BCR-Keeper Manuel Ostermair schlug nach einem Steilpass den Ball nicht weit genug weg und Benedikt Reile versenkte den Ball aus 35 Metern direkt. Fast hätte Engl noch seinen dritten Treffer erzielt, doch sein Schuss aus elf Metern ging über die Latte. So ging der BCR wieder als Verlierer vom Platz, wobei die Leistung gegenüber der Vorwoche stark verbessert war.

BC Rinnenthal Ostermair, Schlatterer, Schmidt, Raabe, Bradl (74.Riedl), Reisinger (46. Friedl), Markaj, Büchler, Engl, Winterhalter, Birkmeier (74. Zeug) – Tore 1:0 Bauer (18.), 2:0 Schütt (24.), 2:1 Engl (45+1), 2:2 Engl (53.), 3:2 Reile (71.) – Schiedsrichter Stefan Ebenbeck (Aichach) – Zuschauer 90

TSV Dasing hadert gegen Burgheim mit dem Schiedsrichter

TSV Dasing-TSV Burgheim 2:4 Eine bittere Heimniederlage kassierte der TSV Dasing. Gegen den TSV Burgheim zogen die Schmid-Schützlinge mit 2:4 den Kürzeren. „Das tut weh, denn wir haben uns um den Lohn gebracht“, meinte Coach Jürgen Schmid. Zumal dem dritten Treffer der Gäste eine höchst umstrittene Strafstoß-Entscheidung vorausging und beim vierten Treffer die Fahne des Schiedsrichterassistenten unerklärlicherweise unten blieb. „Das sind schon bittere Momente“, so Schmid.

Dabei war seine Elf gut im Spiel: Florian Hilg hatte die Chance zum Führungstreffer, aber Torhüter Matthias Karmann wehrte glänzend ab (14.). In die Drangphase der Platzherren fiel dann die kalte Dusche, als der Ball am Strafraum nicht geklärt werden konnte. Spielertrainer Mathias Heckel legte in den Lauf von Daniel Jester und dessen Rückpass drückte Johannes Löffler über die Torlinie zur Pausenführung. Kaan Ayyidliz erzielte dann binnen vier Minuten nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Dasinger Führung.

Ein umstrittener Strafstoß sorgte jedoch für die Wende. Mathias Heckel verlud Torhüter Janyga und nur wenig später gelang Biber aus einer vermeintlichen Abseitsstellung der erneute Führungstreffer für Burgheim. In der Schlussminute musste Dasing noch den vierten Gegentreffer hinnehmen.

TSV Dasing Janyga, Rummel, Baumüller, Fischer, D. Gilg, S. Gilg, Ruppenstein (46. Ayyildiz), Gastl, Marquart, Higl (46. Handloser), Rettig (65. Dengler) – Tore 0:1 Löffler (39.), 1:1 Ayyildiz (59.), 2:1 Ayyildiz (64.), 2:2 Heckel (71.), 2:3 Biber (86.), 2:4 Jurida (90.) – Besondere Vorkommnisse Rote Karte D. Gilg (79./Dasing), Gelb-Rote Karte Huber (78./Burgheim) – Schiedsrichter Yanick Furnier (Augsburg – Zuschauer 120

