BCR siegt, Dasing punktet

Rinnenthal steigert sich nach der Pause. TSV-Trainer Schmid lobt sein Team

Der BC Rinnenthal gewann sein Heimspiel, der TSV Dasing holte in Mühlried einen Punkt.

In der ersten Halbzeit war es ein zerfahrenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Heimelf. Das Spiel plätscherte ohne nennenswerte Chance die ersten 35 Minute dahin. Kurz vor der Pause war es dann Oswald, der für die Führung sorgte. Er verwandelte einen Freistoß direkt aus 18 Metern. Nur zwei Zeigerumdrehungen später setzte Oswald den nächsten Freistoß knapp drüber. Nach dem Wechsel wurde die Partie deutlich besser. Zunächst war es wieder die Heimelf, die sich gute Chancen erspielte. Zunächst scheiterten aber sowohl Winterhalter wie auch Engl knapp. In der 63. Minute dann aber das 2:0. Bradl setzte sich im Strafraum durch und wurde von Weixler per Foul gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Surauer sicher.

Nun kam aber die stärkste Phase der Gäste. In der 69. Minute traf zunächst Daniel Huber nach einem Reinhardt-Freistoß per Kopf, und in der 73. Minute traf Schön nur den Innenpfosten. Genau zur richtigen Zeit setzte der BCR dann einen entscheidenden Konter. Nach toller Ballstafette über Fesenmayr und Oswald traf Engl zum vorentscheidenden 3:1 per Flachschuss in Minute 80. Das 4:1 in der letzten Spielminute durch Büchler nach Markaj-Vorarbeit machte den letztlich verdienten Heimsieg perfekt. (loto)

BCR Ostermair, Raabe, Surauer, Oswald, Winterhalter, Büchler, Engl, Birkmeier (58. Min Markaj), Bradl (78. Fesenmayr), Friedl (58. Schmidt), Schlatterer (ETW: Rinauer) – Tore 1:0 Oswald (38.), 2:0 Surauer (63./FE), 2:1 D. Huber (69.), 3:1 Engl (80.), 4:1 Büchler (90.) – Gelb-Rot D. Huber (SVT/80.) – Zuschauer 200 – Schiedsrichter Oberhauser)

Mit einem Auswärtspunkt trat der ersatzgeschwächte TSV Dasing die Heimreise aus Mühlried an. Beim Mitaufsteiger hieß es am Ende 1:1. „Das ist ein verdienter Erfolg für meine Jungs, denn sie haben wieder alles gegeben“, lobte Dasings Trainer Jürgen Schmid. Trotz der vielen Ausfälle zeigten seine Schützlinge eine tolle Teamleistung und machten auch einen Rückstand wett. Mühlried deutete zunächst an, warum man als Neuling in der Tabelle so weit oben steht, doch die Dasinger Abwehr stand. Vielmehr hatten die Gäste selbst die besseren Chancen. Stefan Stohl klärte so gegen Fabio Gastl auf der Linie. Danach scheiterte Jörg Marquart an SC-Keeper Patrick Großhauser. Mühlried brachte dann Härte ins Spiel und dezimierte sich, denn Yunus Halici sah noch vor dem Wechsel Gelb-Rot. Mühlried verlegte sich nun auf Konter, die Dasinger konnten sich zunächst aber nicht gegen die SC-Abwehr durchsetzen. Als sich die Dasinger im Aufbau einen Schnitzer leisteten, war es geschehen: Marco Rechenauer schickte Stefan Jocham, und der machte das 1:0. „Wir haben uns kurz geschüttelt und sind wieder zurückgekommen“, so Schmid. Kurz vor Schluss belohnte sich der TSV schließlich. Eine Ecke von Fabio Gastl wuchtete Christoph Schulz zum 1:1 in die Maschen. (r.r)

Dasings Janyga, Molnar, Simon Gilg, Johannes Rummel (69. Handloser), Schulz, Baumüller, Saho, Marquart, Gastl, Kaan Ayyildiz, Davis (46. Higl) – Tore 1:0 Jocham (79.) 1:1 Schulz (86.) – Gelb-Rot Halici (37./SC), Saho (75./TSV) Zus. 130

