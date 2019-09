vor 41 Min.

Bacherns Schützenheim ist jetzt fit für die Zukunft

Nach einer Generalsanierung präsentiert sich die neue Schießanlage in Bachern mit virtuellen Zielscheiben und digitalen Displays. Der Vorsitzende Peter Vöst sieht dies als Investition in die Zukunft.

Am Wochenende wird in Bachern die neue Schießanlage eröffnet. Warum sich schon jetzt Erfolge durch die Sanierung der Schießstände abzeichnen.

Von Lukas Zimmermann

Der Stolz auf den neuen Schießstand ist dem Vorsitzenden der Schützengemeinschaft Bachern, Peter Vöst, anzumerken. Die generalsanierte Anlage, ursprünglich im Jahr 2000 gebaut, erstrahlt in neuem Glanz. Zwar war der Schießstand schon in der vergangenen Saison im Einsatz, am Sonntag soll er nun aber offiziell mit einer Feier eröffnet werden.

Man habe nach Ende des Rundenwettkampfs im Juni 2018 die gesamte Anlage herausgerissen und neu gebaut, schildert Vöst. „Das Projekt wurde komplett mit ehrenamtlicher Arbeit umgesetzt.“ Viele aktive Mitglieder haben geholfen, man hat 550 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert. Im September 2018 musste die neue Schießanlage fertig sein, dann ging nämlich die Herbstrunde los, erzählt der Vorsitzende.

Papierscheibe und Seizug sind in Bachern Geschichte

Neu sind zehn elektrische Schießstände, bei denen die Zielgenauigkeit des Schusses digital ausgewertet wird. Die Zielscheibe ist hierbei nur virtuell, der Schuss geht durch einen Kanal und wird dort gemessen, am Ende landet das Geschoss in einem Kugelfang. Das Endergebnis wird sofort korrekt registriert.

Die aufgeklemmte Papierzielscheibe ist nun Geschichte. Auch den Seilzug, an dem diese aufgehängt ist, sucht man vergeblich. In Bachern läuft jetzt alles digital: Zu sehen sind die Ergebnisse auf Displays, die neben den Schießständen angebracht sind. Bei Wettkämpfen kann man die Ergebnisse direkt an einer Leinwand im Aufenthaltsraum sehen.

Jugendliche zeigen mehr Interesse am Schießen in Bachern

Seit dem Umbau habe man mindestens 50 Prozent mehr Teilnehmer bei den wöchentlichen Schießübungen, dies sei auf die neue Technik zurückzuführen, sagt Vöst: „Der neue Schießstand ist eine Investition in die Zukunft.“ Auch bei Jugendlichen sei ein gewachsenes Interesse an den Übungen festzustellen. „Das freut mich besonders, die Jugend liegt uns sehr am Herzen“, so der Vereinsvorsitzende.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betrugen 44000 Euro. Gefördert wurde das Projekt mit etwa 8000 Euro von der Stadt Friedberg sowie 11000 Euro vom BSSB, dem Bayerischen Sportschützenbund. Den Rest habe man aus eigenen Vereinsmitteln stemmen müssen, erzählt Vöst.

Am Sonntag, 29. September, findet die Eröffnung der Anlage statt, Beginn ist um 14 Uhr. Dazu werden auch einige Ehrengäste erwartet, darunter der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann sowie der Bezirksschützenmeister des BSSB, Alfred Reiner. An diesem Tag der offenen Tür wird auch für ein Kinderprogramm gesorgt – Nachwuchsschützen können sich zum Beispiel am Lichtgewehr probieren. Getränke, einen kleinen Imbiss sowie Kaffee und Kuchen wird es ebenfalls geben.

