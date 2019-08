21:00 Uhr

Bad Grönenbach drückt, der TSV Friedberg trifft

Der Aufsteiger aus der Herzogstadt setzt sich bei einem der Titelfavoriten im Allgäu überraschend mit 3:0 durch. Einen Spieler lobt Trainer Ali Dabestani besonders.

Von Otmar Selder

Grönenbach/Friedberg Es war eine faustdicke Überraschung, dass der Aufsteiger TSV Friedberg beim stark eingeschätzten TV Bad Grönenbach mit einem 3:0-Sieg das Stadion verließ und damit die ersten drei Punkte in der Bezirksliga einfahren konnte. Coach Ali Dabestani strahlte über das ganze Gesicht und klopfte seinen Mannen begeistert den Rücken.

Waren die Friedberger so stark oder die Allgäuer Heimmannschaft so schwach? Geschenkt. Den Friedbergern kam freilich entgegen, dass der Grönenbacher Spielertrainer Edgar Weiler schon in der 34. Minute nach einer Notbremse an Rajc mit Rot vom Feld musste.

Die Friedberger Abwehr steht sicher

Aber der ganze Auftritt der Truppe um Kapitän Marcel Pietruska war beeindruckend. Vor allem in der Abwehr ging „kein Wasser durch“ und mit ihrem schnellen Umschaltspiel verblüfften Fischer, Bunk, Mladenovic und Co. den Gegner und die Zuschauer ein ums andere Mal.

Simon Bunk, schon in der letzten Saison ein Leistungsträger, brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Schon in der 31. Minute schob er das Leder nach toller Vorarbeit von Michael Pfeifer zum 1:0 in die Maschen. „Pfeifer war überragend“, schwärmte Dabestani nach dem Spiel. Denn er musste kurzfristig die ungewohnte Chef-Rolle in der Abwehr übernehmen, nachdem Philipp Boser nach dem Aufwärmen passen musste. Zusammen mit Bamario, Bas, Franz und Co. gewann er die meisten Zweikämpfe.

Als die Platzherren dezimiert wurden schalteten sie erst recht auf Volldampf. „Ein Wahnsinn“, wunderte sich Dabestani über die Kampfkraft. Doch seine Abwehr hielt und im Tor stand mit Markus Zimmermann ein Mann, der einen Supertag erwischt hatte. Friedberg hielt dagegen und war aber selbst nach dem 2:0 durch Pietruska unmittelbar nach dem Seitenwechsel (48.) gegen die anrennenden Grönenbacher noch nicht über dem Berg.

Simon Bunk hatte nochmals eine große Chance für die Gäste, dann machte TSV-Keeper „Zimmi“ bei Eins-gegen-Eins-Situationen zwei dicke Chancen der Allgäuer zunichte.

Sertan Bas muss verletzt raus

Als Bas acht Minuten vor Schluss verletzt ausschied und der TSV 1862 nicht mehr wechseln konnte, beendete man die Partie auch nur mit zehn Mann. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Kevin Seifert mit einem Alleingang gegen die aufgerückten Allgäuer allerdings noch das 3:0 für die Gäste aus Friedberg.

TSV Friedberg Zimmermann; Bamario, Pfeifer, Franz, Winter, Mladenovic, Bas, Rajc (46. Baur), Fischer (73. Makowski), Bunk, Pietruska (84. Seifert). – Tore 0:1 Bunk (31.), 0:2 Pietruska (48), 0:3 Seifert (90+2.). – Zuschauer 150 – Rote Karte Edgar Weiler (Grönenbach/34./Notbremse) – Schiedsrichterin Paulina Koch (Kottern)

