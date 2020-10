vor 50 Min.

Bayernliga-Männer verlieren zum Auftakt

Für die TSV-Frauen gibt es gleich zwei souveräne Erfolge und als Lohn die Tabellenführung in der Bezirksliga

Die Volleyball-Saison hat wieder begonnen. Während die 3-Liga-Männer des TSV Friedberg am Sonntag bereits ihr zweites Spiel absolvierten, ging es für die Damen I sowie die Herren II und III nun erst los.

Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich die Zweite Herrenmannschaft stark verändert. Mit Daniel Raffaele gibt es einen neuen Trainer bei den Bayernliga-Volleyballern. Hinzu kommen neun Neuzugänge. Zum Auftakt gab es eine knappe Niederlage gegen die SG Bayerwald Volleys. Im fünften Satz musste sich der TSV denkbar knapp mit 13:15 geschlagen geben. Im ersten Satz sorgten die Gastgeber mit einer starken Leistung für den ersten Satzgewinn der Saison – 25:21. Durch ein solides und sicheres Spiel der Friedberger gelang es, die Gäste nicht in die Partie kommen zu lassen. Das sollte sich aber im zweiten Durchgang ändern. Durch viele Unkonzentriertheiten und zu viele einfache Fehler zu Beginn gelang es der Heimmannschaft nicht, den Rückstand aufzuholen. Der Satz ging recht deutlich an die Gäste mit 25:19. Das ließen die Friedberger nicht auf sich sitzen und waren im dritten Durchgang wieder von Anfang an da. Das sollte sich auszahlen. Die Gastgeber trumpften wieder auf und holten sich den packenden Durchgang mit 25:23. Danach gab es aufgrund der Corona-Pandemie eine Lüftungspause von 15 Minuten. Die Heimmannschaft schien damit nicht richtig klar zu kommen. Die Gäste spielten besser auf und holten sich den vierten Satz klar mit 25:12. Nun ging es in den finalen Durchgang. Es war ein hart umkämpfter letzter Satz mit viel Einsatz von beiden Seiten. Zum Pech der Friedberger machten die Gäste ein paar Fehler weniger und sicherten sich zwei Punkte, während sich die Friedberger mit einem Zähler zufrieden geben mussten.

TSVFriedberg II Bajusz, Casser, Drebes, Feistauer, Gold M, Gold S, Hartmann, Kaiser, Remis, Spechtmeyer, Wörner

Die dritte Herrenmannschaft hatte am ersten Spieltag Glück. Das erste Match gegen den TSV Schwabmünchen II verloren sie 0:3 (24:26; 20:25; 18:25). Die Königsbrunner verausgabten sich im Spiel gegen Schwabmünchen so sehr, dass sie für das abschließende Spiel nicht stellen konnten. Das wurde als Nichtangetreten gewertet und die Punkte gingen an Friedberg III.

Die Damen I der Friedberger Volleyballerinnen traten gegen einen sehr dezimierten Königsbrunner Kader an. Im Laufe des Spiels verletzten sich auch noch zwei Spielerinnen des Gegners. Am Ende stand ein klarer 3:0-Erfolg (25:13; 25:20 und 25:16). Trainer Yannick Birkholz war dennoch nicht zufrieden: „Wir machen noch deutlich zu viele Eigenfehler.“ Im zweiten Spiel gegen Türkheim dauerte es lange, bis die Friedbergerinnen im Spiel waren. Gerade die Hauptangreiferin brachte den TSV immer wieder in Bedrängnis. Sie wurde aber in der Annahme mit platzierten Aufschlägen beschäftigt, wodurch am Ende ein 3:0 (25:23; 25:20; 25:16) stand. Mit den souveränen Erfolgen setzte sich die Friedberger Mannschaft an die Tabellenspitze der Bezirksliga. (joy)

TSV Friedberg Gorsky, Straßinger, Neil, Reinhart, Bullemer, Schweyer, Schmid, Janickova, Lobers, Kopina, Hirschvogel, Wiskirchen, Rosenberger

