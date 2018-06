Beachtenswerter Erfolg

vor 36 Min.

Landeten bei ihrer Mannschaftspremiere auf dem vierten Platz beim Wettkampf des Turngaus Augsburg in Mering: Die Mädchen des TSV Dasing. Unser Bild zeigt Heidi Amman, Anna-Lena Cakmak, Sila Yamur Ayyildiz, Helena Stadler und Philomena Tomschi.

Dasinger Mädchen belegen beim Mannschaftswettkampf in Mering Rang vier.

Beim TV Mering fand der Mannschaftswettkampf der Gerätturnerinnen des Turngaues Augsburg statt.

Der TSV Dasing konnte zum ersten Mal in der Wettkampfklasse W27, Alter zwölf bis 13 Jahre, eine Mannschaft aus fünf Turnerinnen stellen. Heidi Amman, Anna-Lena Cakmak, Sila Yamur Ayyildiz, Helena Stadler und Philomena Tomschi gingen an den Start. Die Vorbereitungen auf die P-Übungen begannen recht holprig und fielen infolge der Pfingstferien aus. Erst in den letzten Trainingstagen waren die geplanten Übungen festgelegt.

So war beim Einmarsch der Turnerinnen die Anspannung groß, ob sie gegen die anderen Mannschaften mit einem guten Ergebnis bestehen würden. Schon beim Einturnen wechselten Helena Stadler beim Sprung und Philomena Tomschi beim Barren noch ihre P-Übungen zu einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad.

Über den vierten Platz von acht Mannschaften mit 41 Turnerinnen waren die Mädchen dann aber glücklich, auch der Trainer und die Riegenführerin Hilde Morhart. Traurig waren alle über die nicht gelungenen Übungen am Balken, es war nicht ihr Tag an diesem Gerät. Besonders erwähnenswert sind die Sprünge über den 1,10 Meter hohen Sprungtisch von Philomena und Helena, die mit Bestnoten beurteilt wurden.

