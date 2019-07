vor 34 Min.

Bei Mering läuft’s nahezu optimal

Merings Spielführer Maximilian Lutz fast schon in Siegerpose: Die Meringer feierten gegen Durach den ersten Heimsieg in der laufenden Saison und kletterten auf Platz vier in der Landesliga nach oben.

Nach dem ersten Heimsieg klettert die Mannschaft auf Platz vier. Warum Trainer Ajet Abazi so angetan ist. Friedberg hat zum Auftakt Pech, Stätzling holt den angestrebten Punkt.

Von Peter Kleist

Im zweiten Anlauf ist dem SV Mering in der Landesliga Südwest der erste Heimsieg geglückt. Gegen den Aufsteiger VfB Durach behielt der MSV letztlich mit 2:1 die Oberhand – knapp zwar, aber verdient. Das sah auch Merings Trainer Ajet Abazi so: „Wir haben das Spiel eigentlich beherrscht, hoch konzentriert gearbeitet, wenig zugelassen und auch den überraschenden Rückstand gut weggesteckt und letztlich absolut verdient gewonnen.“ Im Moment sei man auf einem sehr guten Weg, obwohl mit Harald Kerber noch ein wichtiger Stammspieler fehle, ließ der Trainer weiter wissen. „Die Trainingsbeteiligung ist gut, alle ziehen mit – auch die, die derzeit noch wenig Einsatzzeiten bekommen. Aber ich kann halt nur elf Mann aufstellen und maximal drei auswechseln“, meinte Abazi. Trotz des Rückstands – ein Kopfball nach einer Ecke – ließen sich die Meringer nicht beirren und heimsten dank der Tore von Manuel Utz und Markus Gärtner noch die drei Punkte ein. „Ausschlaggebend für den Erfolg war sicher auch die gute Defensivarbeit, die schon bei unseren Stürmen beginnt“, lobte der MSV-Coach. Auch Torhüter Julian Baumann hatte bei den Spielständen von 0:1 und 2:1 mit zwei Glanzparaden seinen Anteil am Sieg. Nun möchten die Meringer natürlich gerne ihren Höhenflug am kommenden Samstag beim SC Ichenhausen fortsetzen.

TSV Friedberg: Gekämpft, aber verloren

Keinen Höhenflug erlebte der TSV Friedberg an seinem Jubiläumswochenende. Im vorgezogenen Spiel der Bezirksliga Süd gegen den TSV Haunstetten – ebenfalls einen Aufsteiger – gab es eine 2:3-Niederlage, die man durchaus in die Kategorie unnötig einordnen kann. „Die Mannschaft war natürlich enttäuscht, wir hatten eigentlich etwas mehr erwartet – auch ich“, gab Friedbergs Co-Trainer Dragan Kozul zu. „Wir hatten gut gearbeitet, standen aber mit leeren Händen da. Zum einen, weil wir einfach das dritte Tor nicht gemacht hatten, zum anderen, weil wir auch ein Tor zu viel kassiert hatten“, meinte Kozul weiter. Ein Gegentreffer resultierte aus einem unnötigen Elfmeter, beim anderen hatte der gut haltende Torhüter Markus Zimmermann etwas Pech – und vorne scheiterte man zu oft am guten Haunstetter Keeper Fabian Seewald. Der Co-Trainer bestätigte seinem Team aber in jedem Falle eines: vollen Einsatz bis zuletzt. Am Samstag geht es für den TSV nun nach Bad Grönenbach zu einem der Titelfavoriten. Leichter wird’s also nicht, aber vielleicht ist dann auch Trainer Ali Dabestani wieder mit an Bord.

Stätzling erreicht sein Ziel

Einen Punkt hatten sie angestrebt, die Fußballer des FC Stätzling, und den einen brachten sie bei ihrer Premiere in der Bezirksliga Nord auch mit nach Hause. 0:0 hieß es beim TSV Rain II nach 90 ausgeglichenen, aber chancenarmen Minuten. FCS-Trainer Andreas Jenik war dennoch zufrieden. „Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Beide Teaks agierten sehr diszipliniert und ohne zu großes Risiko – mir war klar, das das unentschieden endet, oder dass der, der das erste Tor schießen würde, wohl gewinnen würde“, so Jenik. Ein Tor hatten die Stätzlinger ja auch geschossen, doch dem Treffer von Simon Adldinger ging ein klares Foul von Edin Ganibegovic voraus. „Ich hatte gehofft, der Schiedsrichter hätte den Schubser übersehen, aber er hat es leider nicht“, meinte der FCS-Trainer mit einem Schmunzeln. Jenik war auch mit der Einstellung seiner Truppe gegen einen „guten Gegner“ zufrieden. Am Sonntag nun steigt das Derby gegen Affing und „dass das nicht leicht wird, haben wir beim Eröffnungsspiel gesehen“, so Jenik.

Themen Folgen