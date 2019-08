vor 11 Min.

Bei der BFV-Fußball-Schule machen alle begeistert mit

60 Kinder erleben beim TSV Friedberg drei gelungene Trainingstage mit viel Sport und viel Abwechslung.

Von Stefan Reisinger

60 fußballbegeisterte Spieler und Spielerinnen im Alter von sechs bis 14 Jahren hatten sich für die dreitägige BFV-Ferien-Fußballschule beim TSV Friedberg angemeldet.

Organisatorin und Jugendleiterin Martina Reisinger des TSV Friedberg konnte als leitenden Trainer ihren Sohn Matthias gewinnen, der selbst aktiv beim BC Rinnenthal spielt. Das Trainerteam bestand weiter aus Tobias Friedl, ebenfalls Spieler der ersten Mannschaft des BC Rinnenthal, Christoph Augustin, Spielertrainer des SG Mauerbach und Thomas Oerding, Spieler der SG Mauernach sowie aus Tom Truger, B-Jugend Trainer des TSV Friedberg und Stefan Reisinger A1-Jugend Trainer des TSV Friedberg. Das Trainerteam vervollständigten zwei Spieler der A1-Jugend des TSV Friedberg – Lukas Glück und Tim Hanselmann. Nach einer kurzen Begrüßung übernahm Matthias Reisinger das Geschehen. Zuerst wurden alle Spieler und Spielerinnen mit einer einheitlichen Teamsportausrüstung eingekleidet und anschließend altersgerecht in fünf gleich große Gruppen eingeteilt. Darin absolvierten die Teilnehmer am ersten Tag erste Übungen, ehe ein altersübergreifendes Turnier den ersten Tag beendete.

Viele Übungen absolviert

An den beiden weiteren Tagen betreute jeweils ein Trainer ein bis zwei Übungen, die alle Gruppen nacheinander zu absolvieren hatten. So war ausreichend Abwechslung geboten. Martina Reisinger und Bettina Hanselmann sorgten an allen Tagen jeweils vormittags und nachmittags für frisch zugeschnittenes Obst und Gemüse und jede Menge Müslischnitten. Eine Wasserstation sorgte am Spielfeldrand immer für ausreichend Flüssigkeit bei den teils doch sommerlichen Temperaturen. Mittags gab es eine im „Vitalis“ eine warme Mahlzeit. Ratespiele sorgten nach dem Mittagessen für genügend Ruhezeiten. Die Trainer mussten sich so manches einfallen lassen, um insbesondere die jüngsten Teilnehmer zu begeistern.

Alle bekommen eine Urkunde

Am Ende des dritten Tages bekamen alle eine unterschriebene Urkunde mit Gruppenfoto überreicht. Zudem bekam jeder neben der Sportausrüstung auch noch einen Ball. Besonders Trainer Tom Truger, der die jüngste Gruppe betreute, konnte sich beim Abschied von „seiner Rasselbande“ nur schweren Herzens trennen. Für die Organisationsleiterin Martina Reisinger und ihr fleißiges Helferteam blieb als Fazit, dass alle engagiert mitgemacht hatten, sich niemand ernsthaft verletzte und alle diese Tage in bester Erinnerung behalten werden.

Themen Folgen