Beim Kissinger SC steigt die Generalprobe

Der KSC empfängt den Bezirksligisten Aindling. Doppelpack für den TSV Friedberg. Stätzling trifft auf Oberweikertshofen. Rinnenthal spielt am Sonntagabend.

Von Peter Kleist

Während es in den höheren Amateurligen an diesem Wochenende schon wieder um Punkte geht, haben die Teams von der Bezirksliga abwärts noch bis zum 22. März Zeit, um sich in Form zu bringen. Für einen Kreisligisten aber steht schon die Generalprobe an: für den Kissinger SC. Einen Doppelpack gegen zwei Bezirksligisten hat der TSV Friedberg vor der Brust und der FC Stätzling hat sich mit dem SC Oberweikertshofen den Tabellendritten der Bezirksliga Süd aus Oberbayern zum Gegner ausgesucht.

Alle ziehen mit

FC Mertingen –TSV Friedberg; TSV Wertingen – TSV Friedberg Mit zwei Bezirksligakollegen aus der Nordgruppe misst sich der Süd–Bezirksligist TSV Friedberg an diesem Wochenende. „Am Samstag werden wir in Mertingen wohl auf Naturrasen, am Sonntag in Wertingen wohl wieder auf Kunstrasen spielen“, erklärte TSV-Trainer Markus Specht. Am Samstag erfolgt der Anpfiff um 13 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Mit der bisherigen Vorbereitung ist Specht zufrieden. „Es läuft gut, alle sind da, keiner ist verletzt und alle ziehen mit“, so der Trainer. Momentan stehen viel Kraft- und Ausdauertraining an, aber auch das 3:3 im ersten Test gegen Affing war ansprechend. „Wir hätten in Halbzeit eins schon höher führen können, nach den vielen Wechseln hat man aber auch einen kleinen Bruch festgestellt“, sagte Specht. Nach den beiden Tests am Wochenende werde man sehen, wo man derzeit stehe, ist sich der TSV-Trainer sicher.

Vergleich mit Oberbayern

FC Stätzling – SC Oberweikertshofen In Gersthofen steigt dieser Vergleich zwischen den beiden Bezirksligisten und zwar am Samstag ab 17 Uhr. Während die Stätzlinger in der schwäbischen Nord-Gruppe vertreten sind, spielt der ehemalige Landesligist nun in der Gruppe Süd der Bezirksliga Oberbayern und ist dort derzeit Tabellendritter. Personell sieht es einigermaßen gut aus bei den Stätzlingern. Diejenigen, die zuletzt krankheitsbedingt fehlten, haben am Donnerstag wieder mit dem Training begonnen. „Mal schauen, wie weit sie schon sind“, meinte Trainer Andreas Jenik. Der musste aber auch eine Hiobsbotschaft verkraften: Daniel Mrozek, der 19 Jahre alte Torhüter des FCS, fällt mit einem Bänderriss länger aus. Die Vorbereitung verlief nach Ansicht des Stätzlinger Trainers bislang mit Höhen und Tiefen. Die erreichten Ergebnisse waren eher nicht zufriedenstellend. „Aber Ergebnisse in Testspielen darf man nicht überbewerten“, so Jenik, der das Spiel gegen die Oberbayern als sehr guten Test sieht.

Trainer Henneberg freut sich auf das Spiel

Kissinger SC – TSV Aindling „Wenn es das Wetter zulässt, dann ist dies wirklich unsere Generalprobe“, meinte KSC-Trainer Marco Henneberg. Am 15. März soll es gegen Zusmarshausen wieder um Punkte gehen. Der letzte Test gegen den Nord-Bezirksligisten Aindling wird am Samstag ab 14.30 Uhr auf Kunstrasen stattfinden. „Der Boden im Stadion ist zu tief und zu weich“, erklärte Henneberg, der sich auf dieses Vorbereitungsspiel freut. „Das ist ein toller Test gegen eine tolle Mannschaft, die ich gut kenne und ich kenne auch den Trainer Roland Bahl gut“, so Henneberg. Der will die Elf aufbieten, mit der nächste Woche auch das erste Punktspiel bestritten werden soll. „An einigen Stellschrauben müssen wir noch drehen“, meinte der KSC-Coach. Kissing hat alle Mann an Bord, nur Jonas Gottwald muss aus beruflichen Gründen passen.

Rinnenthal will gefordert werden

BC Rinnenthal – VfL Ecknach Als einen Gegner, der „uns hoffentlich in jeder Hinsicht fordern wird und uns an unsere Grenzen bringt“, sieht Rinnenthals Trainer Lubos Cerny den Bezirksligisten. Bislang läuft die Vorbereitung beim BCR einigermaßen zufriedenstellend. Cerny kann auch in diesem Spiel fast aus dem Vollen schöpfen. Die Konditionsphase sei mittlerweile abgeschlossen, nun gehe es darum, sich im taktischen und spielerischen Bereich für die Frühjahrsrunde fit zu machen. Angepfiffen wird das Spiel am Sonntag um 19 Uhr auf Kunstrasen in Gersthofen.

Aufwärtstrend soll weitergehen

WF Klingen – SF Friedberg Am Sonntag um 14.30 Uhr treten die Ostler bei den Wanderfreunden aus Klingen an. Klingen hat sich nach dem Abstieg in die A-Klasse verjüngt und belegt in der Aichacher Gruppe den fünften Platz und hat noch Chancen nach oben. Die Sportfreunde wollen aber auf jeden Fall den positiven Trend fortsetzen und auch dieses Testspiel gewinnen. Beim 4:0 in Kühbach sah das insbesondere in der ersten Halbzeit schon sehr ordentlich aus. Personell kann Trainer Marzini fast aus dem Vollen schöpfen. Tarek Raboue kehrt in den Kader zurück, für Marco Ender kommt das Spiel nach längerem Urlaub zu früh. (seol)

