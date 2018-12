08:20 Uhr

Bemerkenswerte Leistungen beim Landesfinale Lokalsport

Sowohl die Mädchen als auch die Buben des TVP landen im Vergleich mit Bayerns Besten jeweils auf dem siebten Platz.

Von Birgit Schaller

Zum Stelldichein der zwölf besten Turnteams aus ganz Bayern traten die Prittrichinger Nachwuchsmannschaften beim Landesentscheid in Bamberg an. Sowohl die Buben als auch die Mädchen hatten sich durch diverse im Vorfeld erfolgreich absolvierte Wettkämpfe für diesen hochrangigen Vergleich qualifiziert.

Nach der sehr langen Anreise gingen die „Burchinger“ entsprechend aufgeregt an den Start, galt es doch, sich mit namhaften großen Vereinen wie München, Jetzendorf, Buttenwiesen oder Pfuhl zu messen. Jedoch waren sie optimal vorbereitet. Die Jungs turnten ihre Übungen sehr sauber durch, hatten an den sonst sehr stabilen Geräten Barren und Boden allerdings ein paar Wackler zu viel. Das wurde von dem strengen Kampfgericht hart bestraft. Der Rest lief gut. Doch schlussendlich fehlte die Erfahrung, um auf so hohem Niveau einen fehlerfreien Wettkampf zu turnen. Die geschlossen gute Teamleistung an allen sechs Geräten führte bei den Buben am Ende des Tages zu einem hervorragenden siebten Platz in der Mannschaftswertung.

Bei den Mädchen lief es zu Beginn nicht optimal. Am Schwebebalken drückten drei Absteiger zu Beginn die Stimmung. Am Boden lag – was für die Prittrichinger neu war – statt der gewohnten Bodenbahn eine zwölf mal zwölf Meter große Bodenfläche aus. Das kostete teilweise Punkte. Am Sprung glänzte Emily Spöttl mit einer neuen, schwierigeren Übung, was wertvolle Punkte brachte. Am Stufenbarren glänzten alle Burchinger Mädels. Das intensive Training der letzten Wochen zeigte Früchte, alle turnten fehlerfrei und holten wichtige Wertungen. Die Belohnung war am Ende des Tages ein super siebter Platz im bayerischen Landesfinale.

Man kann zu Recht behaupten, dass alle sehr zufrieden mit ihren Leistungen sein können. Die Trainer waren auf alle Fälle stolz auf ihre Schützlinge – es war ein idealer Tag. So geht die TVP-Jugend äußerst motiviert ins Jahr 2019.

