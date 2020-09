vor 23 Min.

Bender bei Premiere stark

Friedbergerin holt in Sachsen auf Anhieb den zweiten Platz

Eigentlich wollte die Friedbergerin Nadine Bender bereits im Juni ihre Mitteldistanz-Premiere im Triathlon absolvieren. Wie so vieles anderes fiel natürlich auch dieser Wettkampf Corona zum Opfer.

Nun aber doch so weit: In Sachsen fand ein offizieller Triathlon-Wettkampf statt. So ging es also für die Premiere auf der Mitteldistanz, bei der 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon absolviert werden mussten, für die Friedbergerin bis kurz vor die polnische Grenze nach Lohsa im Lausitzer Seenland. „Ich hatte gehofft, die Mitteldistanz in ca. 5:30 h zu beenden, konnte aber weder meine Leistung noch diese Distanz wirklich einschätzen“, so Bender. Sie erwischte einen perfekten Tag. Nach nur 26:49 min kam die ehemalige Schwimmerin mit großem Abstand als erste Frau und direkt nach den ersten drei Männern aus dem Wasser.

Nachdem die 31-Jährige ihre stärkste Disziplin erfolgreich beendet hatte, zeigte sie auch auf dem 84,7 Kilometer langen Kurs, der aus drei Runden bestand, eine überzeugende Leistung und rollte nach 2:35 h schon wieder in die Wechselzone. Beim anschließenden Halbmarathon, der aus zwei Runden um den See bestand und mit 20,5 Kilometern etwas kürzer als die klassische Distanz war, gab die Friedbergerin nochmals alles und absolvierte die Strecke in 1:47:30 h. Mit einer Gesamtleistung von 4:55;59 Sekunden landete Bender bei ihrer Mitteldistanz-Premiere auf den zweiten Platz.

In der Gesamtwertung der Frauen schaffte es Bender mit Platz 14 ebenfalls weit nach vorne. Durch die wenigen Wettkämpfe war der Wettbewerb sehr stark besetzt, sogar Profi-Triathleten waren am Start. „So ganz kann ich es immer noch nicht glauben, das war einfach ein unfassbares Rennen, in dem alles gepasst hat“, so die Friedbergerin.

Mit über 5000 Rad- und 1150 Laufkilometern hatte die 31-Jährige dieses Jahr so viel an Land trainiert wie noch nie. Die Trainingskilometer, die ihre Konkurrenz schon über viele Trainingsjahre in den Beinen hat, muss die Quereinsteigerin erst noch aufholen, der Einstieg war aber vielversprechend. (AZ)

Themen folgen